En la inspiradora conferencia de prensa se citó partes esenciales del libro que J.F. Kennedy escribiera y que buscase la transformación de la sociedad en un concepto de entendimiento y reconocimiento de las raíces que impulsan la emigración en busca del bienestar, un concepto que transciende etapas históricas y causas sociales, pero que a su vez se manifiesta con continuidad en el presente, una lamentable situación que prevalece y se ha multiplicado en los últimos años, siendo los últimos meses la parte más dictaminaría de un cáncer social existente.

“En su libro de 1958 Kennedy afirma que: [La inmigración confirma los impulsos de la vida estadounidense exigiendo más libertad política y más crecimiento económico… Los inmigrantes mantienen vivo y fuerte el espíritu de igualdad y de esperanza… Los estadounidenses más sabios siempre han entendido el significado Del inmigrante] ”

Palabras elocuentes en voz de Gregorio Luke, la presentación formo parte de la plataforma que da a conocer la importancia de la participación comunitaria en un tema sociocultural contemporáneo y precisamente se expresa la invitación no solo para adultos de la comunidad, se invita de manera muy cordial a la juventud, los futuros fundadores de una sociedad comprensiva para el futuro y se ratifica la importancia de la participación de las nuevas generaciones

El día 19 de julio del presente año tuvo lugar, dentro de las instalaciones del Museo Bowers la conferencia de prensa, Celebrando la conmemoración del centenario de John F. Kennedy, para anunciar a los premiados de los “1os Premios Anuales de JFK a la Excelencia” en asociación con la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy. Gregorio Luke discutió La situación de los inmigrantes inspirado en el libro de JFK, “Una nación de inmigrantes”. (“The Plight of the Immigrants”) evento que conto con la participación de, Dr. Ana Nogales, CEO & President, CDLF Dr. Brian Goldberg, Board Member, CDLF Gregorio Luke, Lecturer & Expert in Art & Culture Victoria Gerard, Curator of Collections and Special Exhibitions, Bowers Museum

Norma Kershaw Auditorium with Dr. Nogales, Gregorio Luke where Dr. Nogales will deliver the 1st Annual JFK Awards for Excellence



La presentación al público se llevara a cabo el día 28 de Julio en el Bowers Museum, Norma Kershaw Auditorium 2002 N. Main St., Santa Ana, CA

Norma Kershaw Auditorium with Dr. Nogales, Gregorio Luke where Dr. Nogales will deliver the 1st Annual JFK Awards for Excellence on July 28, 2017



