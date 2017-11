Mantenerse saludable puede ser un desafío, en especial para las personas que viven con diabetes. Las personas suelen tener dificultad para encontrar un equilibrio de participar en hábitos saludables, como el ejercicio, comer bien e incluso mantener sus dientes y encías limpios. Del estrés a los cuidados personales, la vida puede tener altibajos cuando uno vive con diabetes.

Estos siete consejos de la Dra. Natalie Strand, ganadora de la temporada 17 de “The Amazing Race” que vive con diabetes, puede ayudarlo a mantenerse saludable y llevar una vida equilibrada mientras controla su diabetes.

Comuníquese con su equipo de atención. Asegúrese de conectarse con su endocrinólogo/a, enfermero/a, y nutricionista. Acuda a ellos con sus preguntas, ya que a menudo pueden ayudarle a implementar cambios sutiles para evitar cambiar completamente su estilo de vida y la rutina a causa de la diabetes.

Involúcrese. Organice un grupo local para recaudar fondos, desahogarse o simplemente estar cerca de gente que entiende su situación. Grupos como Diabetes Sisters, JDRF, TuDiabetes y BeyondType1 ofrecen formas de conectarse con otras personas que viven con diabetes en persona o en las redes sociales. Conectarse con la comunidad de la diabetes es una forma poderosa de ayudar a aliviar la carga de vivir con diabetes.

Siga haciendo lo que ama. El hecho de que tenga diabetes no significa que tenga que dejar de hacer lo que ama. Esfuércese en seguir con los deportes, viajes y otros pasatiempos, incluso si hay una curva de aprendizaje para adaptarse a la diabetes al principio.

Mantenga una buena salud bucal. Las personas que viven con diabetes son dos veces más propensas a desarrollar enfermedad de las encías, según los Centros para el Control de Enfermedades. La crema dental Colgate Total está aprobada por la FDA para ayudar a revertir y prevenir la gingivitis, una forma temprana de la enfermedad de las encías, en algunas personas.

Desarrolle una rutina. Encuentre una rutina que funcione y sea parte de ella. De esta manera, no tiene que tomar nuevas decisiones cada día. Cualquier cosa que pueda aliviar la carga mental de la diabetes puede ayudar. Por ejemplo, elija un tiempo cada año para sus visitas anuales: oftalmólogo, endocrinólogo, renovar recetas, etc. Elegir la misma época del año todos los años puede ayudar a asegurar que no olvide de cuidar de sí mismo.

Haga del autocuidado una prioridad. Puede ser difícil anteponer el cuidado diabético. Puede ser aburrido, agotador y también pasar a un segundo plano. Recuerde que una de las mejores cosas que puede hacer por sí mismo y por sus seres queridos es mantenerse saludable. Utilice a su familia como motivación para hacer ejercicio todos los días, comer alimentos que sean mejores para usted y mantener un peso saludable.

Maneje el estrés. La diabetes puede ser un gran factor de estrés. Sumado al trabajo, los niños y las relaciones, puede llegar a ser abrumador. Encuentre una herramienta fácil y eficaz para el alivio del estrés y utilícela a menudo. Incluso de 5 a 10 minutos diarios de meditación guiada pueden tener un gran impacto en el manejo del estrés.

