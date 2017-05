Nueva Ordenanza para Abordar Cuestiones Relacionadas con el Alcohol en Zonas No Incorporadas del Condado de Los Ángeles Recibe Respaldo Generalizado

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles voto el 2 de mayo para aprobar la ordenanza “Safe Access to Alcohol and Food” Establishments (Acceso Seguro a Establecimientos de Ventas de Alimentos y Alcohol-SAAFE), una petición presentada por el Presidente de la Junta Mark RidleyJThomas y la Supervisora Hilda Solis, que actualizará las normas operativas de las tiendas minoristas que venden alcohol en las zonas no incorporadas del Condado de Los Ángeles, para que además brinden acceso a alimentos saludables.

Durante más de un año y medio, Social Model Recovery Systems ha trabajado con los Departamentos de Salud Pública y Planificación Regional del Condado de Los Ángeles, para informar al público, conocer las perspectivas de los comerciantes y obtener el respaldo de la comunidad para la ordenanza SAAFE. Se llevaron a cabo varias reuniones públicas, encuestas orientadas a miembros y dueños de negocios de la comunidad local, y visitas a hogares y negocios en las zonas no incorporadas del Condado con el fin de recabar opiniones y puntos de vista sobre la ordenanza SAAFE propuesta.

“Felicitamos al Condado por tomar esta medida innovadora y esperamos que otras regiones sigan sus pasos”, comentó Zelenne Cardenas, Directora de Servicios de Prevención y Nexo con la Comunidad de Social Model Recovery Systems. “Las ventas de alcohol afectan a nuestros vecindarios y fue la comunidad misma, incluidos los residentes, dueños de negocios y proveedores de servicios sociales locales los que encabezaron esta iniciativa”. Los estudios han demostrado que las comunidades con una alta concentración de ventas de alcohol están en riesgo de sufrir más accidentes automovilísticos por culpa del alcohol, mayores incidencias de muertes relacionadas con el alcohol y/o una mayor exposición a crímenes violentos y el consiguiente uso excesivo de salas de emergencias en los hospitales. “Reconocemos que existe una representación excesiva de licorerías en muchas comunidades de color del Condado de Los Ángeles”, expresó el Supervisor Mark RidleyJThomas.

“Hay pruebas contundentes que vinculan la violencia y los accidentes con la fácil disponibilidad del alcohol y nuestros vecindarios merecen algo mejor”.

El objetivo del programa SAAFE es brindar a los vecindarios mayor acceso a opciones de alimentos saludables. Se alentará a las tiendas minoristas que venden alcohol a que vendan una variedad de frutas, vegetales y productos integrales. Estos productos saludables deberán además ser exhibidos en áreas de alta visibilidad en la tienda.

“Muchas de nuestras comunidades son como ‘desiertos alimenticios’ carentes de alimentos saludables disponibles a nivel local, y esto es sumamente injusto para las familias que viven allí”, afirmó la Supervisora Hilda L. Solis. “Ofrecer alimentos saludables en licorerías convenientemente ubicadas brindará a los residentes opciones alimenticias más saludables y además ayudará a mantener seguras a nuestras comunidades”. El objetivo de la ordenanza es abordar las molestias vinculadas con los usos de las ventas de bebidas alcohólicas que fueron legalmente establecidos antes de que el Condado comenzara a solicitar un permiso de uso condicional y a incrementar el acceso a alimentos saludables. Social Model Recovery Systems es una organización polifacética de servicios humanos que brinda servicios en los Condados de Los Ángeles y Orange. También opera dos programas comunitarios de prevención de drogas y alcohol en el este de Los Ángeles y en el área de Central City East (más conocida como Skid Row) en el centro de Los Ángeles. Adicionalmente, su Departamento de Servicios Educativos brinda servicios de consultoría y capacitación a organizaciones de todo el estado de California. Si desea más información, visite http://www.socialmodelrecovery.org

JB