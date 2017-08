Una de las compañías acrobáticas más aclamadas de China, The Martial Artists y Acrobats de Tianjin, llega a Segerstrom Center con una compañía de más de 100 artistas. Para su debut en el Centro, estos artistas premiados demostrarán hazañas impresionantes de equilibrio, malabares, acrobacias, kung fu y más, en un espectáculo que encantará a toda la familia.

The Martial Artists and Acrobats of Tianjin el día 30 de septiembre en el Renee and Henry Segerstrom Concert Hall at the Segerstrom Center for the ArtsCosta Mesa, CA

“Prepárate para ser sorprendido y sorprendido como uno de los más aclamados grupos acróbatas de China, los artistas marciales y acróbatas de Tianjin, tomar el escenario en Segerstrom Center. Acompañado por la música tradicional china, más de 100 artistas mostrarán sus habilidades superiores en acrobacias, actos de circo, ilusiones, contorsiones y artes marciales. El grupo es un favorito de las audiencias en todo el mundo; Han ganado numerosos premios, incluyendo el Premio Clown de Plata, y varios de sus actos se han realizado con circos de renombre en todo el mundo. No te pierdas este espectáculo que es entretenimiento puro para toda la familia cuando se trata de Orange County.”