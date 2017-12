La Presentadora De Televisión Joanna Zanella, Se Abre Camino Como Actriz Con Una Emotiva Actuación En La 3ra Temporada De La Serie Sin Vergüenza Y A La Par Comienza Su Desempeño Como Una De Las Nuevas Adiciones Al Equipo De FOX Deportes

Los Ángeles, California. – La actriz y presentadora de televisión Joanna Zanella, que fue criada en Guadalajara, México hasta los 10 años antes de trasladarse con su familia a los Estados Unidos, da una extraordinaria actuación en la tercera y última temporada de la popular y galardonada serie web al estilo telenovela, Sin Vergüenza. La serie está disponible globalmente en Inglés y en Español. La versión en Inglés se estrenó el pasado 30 de noviembre y la versión en español estará disponible en el sitio web de Sin Vergüenza a partir de este Viernes 15 de Diciembre.

La serie bilingüe que ha roto esquemas es producida por AltaMed Quality Healthcare Services y ganó un Premio Imagen como “Mejor Serie Web: Reality o Informativa” en el 2013 por su 1ra temporada. La visión del show es “educar sin ser educativo” y se centra en la Familia Salazar y cómo cada uno de sus miembros reacciona al diagnóstico de VIH positivo que reciben uno o más de sus miembros. La serie fue creada al estilo telenovela con el fin de atraer al público principal al que AltaMed quiere dirigir esta serie: la comunidad latina en los Estados Unidos y Latinoamérica. La popular serie no sólo crea conciencia y sensibiliza a la audiencia con respecto al VIH, su tratamiento y prevención, sino que también toca asuntos como el estigma, la comunidad LGBTQ, la infidelidad, la vergüenza, citas, y otras cuestiones que las familias están expuestas a menudo, pero muchas veces no abordan. La nueva temporada también resalta un tema muy importante, la discriminación contra la comunidad transgénero.

Joanna interpreta a ‘Christina Salazar, la hija mayor de la familia Salazar y la verdadera conciencia de la serie. Su personaje es una joven brillante y atractiva que estudia la universidad mientras enfrenta problemas de infidelidad no sólo dentro del matrimonio de sus padres, pero en la relación con su pareja también. Ella afronta el embarazo, ser mamá soltera y debe aprender a no juzgar sino a hacer las paces con los errores propios y ajenos. La 3ra temporada de Sin Vergüenza realmente muestra cómo su personaje se transforma de una chica joven e ingenua a una mujer fuerte y madura. Joanna hace una emotiva y gran interpretación que no se debe perder.

“Ha sido un viaje extraordinario el trabajar con toda la familia ‘Sin Vergüenza’. Increíble que hayamos hecho tres temporadas de esta serie emotiva e informativa. Estoy orgullosa de ser parte de un proyecto increíble, educándome y ayudando a educar a otros. No hay vergüenza en saber, la vergüenza está en no hacer nada al respecto.”- afirma Zanella.

Joanna es una presentadora de deportes consumada con una carrera muy exitosa trabajando para las televisoras más importantes en Estados Unidos y América Latina como lo es Univisión Deportes, UFC Network y en la actualidad, FOX Deportes, cubriendo grandes eventos como la pelea de boxeo más importante de la historia, Mayweather vs McGregor que se llevó a cabo en Las Vegas en el 2017. Joanna ha entrevistado a los grandes atletas de estos tiempos incluyendo a Cristiano Ronaldo, Lance Armstrong, Shaquille O’Neal, Cain Velasquez y Yasiel Puig. Como actriz, además de aparecer en comerciales para Kraft, JC Penny, Nickelodeon y Wells Fargo Bank, Joanna ha participado en las películas “Un día en el banco” con los actores mexicanos Armando Araiza, Luis Gatica y Armando Silvestre; y próximamente se podrá ver en la película de suspenso “Sleeping Dogs Lie” en el 2018.

Joanna ha sido parte de muchos otros proyectos, entre ellos estuvo el de ser la portavoz e imagen para la mueblería Deardens, una campaña de cabello para WEN por Chaz Dean, uno de los peluqueros para famosos más reconocidos de Hollywood, y ha sido embajadora del AMGEN Tour de California durante los últimos 7 años. Además de ser mamá y de encontrarse planeando su boda con el ex-peleador de peso completo de la UFC, Brendan Schaub, Joanna es una apasionada defensora y la actual embajadora de IEHP (Inland Empire Health Plan), posición a través de la cual ayuda a educar y a promover la importancia del seguro médico para todos en los EE.UU. A partir de su trabajo en Sin Vergüenza, Joanna ha seguido trabajando con AltaMed en la sensibilización del VIH y ETS dentro de la comunidad latina.