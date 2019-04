Adexe & Nau, el dueto juvenil de urbano más exitoso del momento, cuenta con más de 8.7 millones de seguidores en YouTube, sus shows han sumado más de 140 mil espectadores alrededor de toda Hispanoamérica y sus canciones juntas ascienden a más de 3 mil millones de reproducciones. Cifras que se deben a la gran entrega de sus seguidores alrededor de todo el mundo y por las que se sienten muy agradecidos. Es por ello que los hermanos rinden un homenaje a sus fans con el video oficial de “Retrato”, tema que forma parte de su más reciente EP, Dando el Corazón.

El material discográfico no podía estar completo sin un tema como “Retrato”, del que el pasado Viernes estrenaron su respectivo videoclip grabado en Tenerife. En este tema cuentan uno de los detalles más significativos que tienen sus fans al verlos: “Si me encuentran siempre se me acercan / con el celular prendío / No me cuesta hacerme una foto contigo / Y yo les digo que / Vamos a hacernos un retrato”. Es así que con el video no sólo los oímos cantar, sino que vemos un día a día de Adexe & Nau con sus admiradores.