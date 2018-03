La presentadora, actriz, conferencista y empresaria celebra la belleza interna y externa de la mujer moderna lanzando al mercado su primera línea de cuidado de la piel antienvejecimiento.

Con una carrera marcada por el éxito en el mercado hispano y anglosajón, la filántropa fundadora de #TeamHumanityMiami cumple uno de sus grandes sueños.

Miami, Fl. (22 de marzo del 2018) – Consolidándose como ejemplo de perseverancia y emprendimiento para las latinas en EEUU, Adriana Cataño vuelve a ser noticia, esta vez en su faceta de empresaria y coach de belleza integral, faceta que viene desarrollando los últimos años como editora y consejera en la Revista Eventos y Conexiones.

“Las mujeres siempre me preguntan cómo logro mantener la piel joven y saludable, y aconsejarlas es una labor que me encanta”, manifestó la reconocida conferencista que se unió a la compañía de cosméticos Aniise, con sede central en Los Ángeles, para impulsar su nuevo lanzamiento que lidera las fórmulas antienvejecimiento en el mercado.

“Aniise es una empresa con más de quince años de experiencia en el mundo de los cosméticos y su laboratorio no hace pruebas en animales. Eso para mí era fundamental”, añadió.

Dueña de una belleza única y un cutis perfecto, la multifacética actriz de televisión es reconocida en todo EEUU y América Latina por sus diversas compañas publicitarias, shows de televisión y telenovelas, pero sobre todo por sortear de forma transparente y llena de coraje su carrera en el mundo del espectáculo hispano y anglosajón. Consagrándose como uno de los rostros más creíbles de la pantalla chica, siempre promoviendo la salud y el bienestar integral de las mujeres.

SOBRE SU LÍNEA:

Cataño by Aniise” no contiene ácidos, parabenos, alcohol ni jabón. Es una línea de colágeno 100% natural que sale al mercado con cinco productos exclusivos a precios asequibles a todo público y diseñados para todo tipo de piel.

Estamos comenzando con una leche limpiadora, un tónico, un suero alto en colágeno para los ojos, otro para el rostro y una mascarilla”, dijo la presentadora quien a través de su línea busca promover la belleza externa e interna de la mujer.

Cataño by Aniise” se puede adquirir en sitio web www.aniise.com