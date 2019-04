Viernes 26 del Abril, 2019 – La noche de ayer el escenario de los Premios Billboard 2019 a la música latina en la ciudad de Las Vegas se encendió con la participación de ADRIEL FAVELA y JAVIER ROSAS interpretando su exitosa colaboración musical «La Escuela No Me Gustó«, un tema que se encuentra entre las canciones más virales del momento y es una de las más solicitadas en las estaciones de radio de Estados Unidos y México.

Adriel Favela y Javier Rosas son los únicos exponentes que, junto a la Banda MS, participaron este año en los Premios Billboard representando orgullosamente al género de la música mexicana.

«La Escuela No Me Gustó» es una colaboración que Adriel Favela y Javier Rosas lanzaron a finales de 2018 y que forma parte del álbum de Adriel «Señalado por Costumbre». En un lapso de cuatro meses el tema se posicionó con gran fuerza en varias de las listas de Billboard : Hot Latin Songs, Latin Airplay y Regional Mexican Songs.

Sobre el éxito de esta novedosa mancuerna Adriel y Javier comentan: «La gente nos apoyo mucho desde el principio y aunque no es muy común en nuestro genero las colaboraciones y sobre todo unirse en todo sentido es lo que a la gente le ha gustado que no solo se quedo en una canción pero también nos hemos entregado al publico con la gira La Escuela No Me Gusto. Nuestras dos personalidades están plasmadas en la producción, la letra, la melodía, son dos estilos modernos. Mezclamos nuestras esencias, compartimos nuestros estilos y se nota el espíritu de colaboración y de equipo.»

Sin duda alguna el éxito de este tema y la unión entre ADRIEL FAVELA Y JAVIER ROSAS se reflejo espectacularmente en el escenario de los Premios Billboard a la música latina de una manera inolvidable!