Los Ángeles, CA (11 de mayo, 2018) — Después de 20 años, se unen DJ Nelson y el artista puertorriqueño, Alberto Stylee, para lanzar su nuevo sencillo titulado, “Vámonos Ya”. Esta canción es al estilo de música con la cual sus fans se pondrán conectar al ritmo y letra.



“Vámonos Ya” se trata de un chico enamorado que le esta diciendo a una chica cuanto la quiere y que no puede dejar de pensar en ella “No encuentro la manera de sacarte de aquí, yo no quiero irme pensando en ti”. Él está aferrado y le dice “Pero ya no digas nada, tengo lo necesario para que seas mia”. Esta canción tiene un ritmo contagioso y movido que te pondrá a bailar.



El cantante urbano viene con grandes proyectos éste año y al mismo tiempo trabajando para terminar y lanzar su nuevo álbum. Espera que su fans reciban éste tema con corazones abiertos así como lo hicieron con su última producción “Flow Salvaje”.

“VAMONOS YA” ESTÁ DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES