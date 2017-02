– Una simple pregunta basta para arrancar a la víctima un monosílabo que es usado en su contra

– Urgen a estar atentos a este nuevo timo que se está propagando rápidamente por EEUU

Miami, FL.- Las autoridades están alertando de una nueva estafa telefónica que se está propagando rápidamente por todo Estados Unidos y que a través de una sola palabra salida de la boca de la víctima lleva a autorizar cargos no deseados en un teléfono o factura de servicios públicos.

La estafa arranca con una llamada telefónica que la posible víctima recibe por parte de alguien que afirma estar llamando desde una empresa o comercio. Desde el otro lado del teléfono simulan tener mala conexión y le preguntan un simple “Can you hear me now? (Puede escucharme ahora?). Si el delincuente le arranca un simple sí, la respuesta es grabada y es todo lo que necesitan para poder estafarle, informa Associated Press.

En este sentido, Howard Schwartz de Better Business Bureau, explica que se trata de un contrato verbal, “al igual que hacer click en estoy de acuerdo en una computadora. Se llama una firma de voz y es utilizada legítimamente por las compañías para mostrar que has acordado algún tipo de cambio, por lo general una actualización en algún tipo de plan”. La estafa se realiza, por ejemplo, para autorizar cargos no deseados en una factura de teléfono u otro tipo de factura de servicios.

Algunos de los afectados se han encontrado con la desagradable sorpresa de escuchar su propia voz a la hora de reclamar los cargos anotados en su factura de teléfono u otros servicios.

Desde la oficina del fiscal general de West Virginia se informa que los timadores se hacen con la información personal de terceros gracias a otra estafa o delitos de violación de datos.

Las autoridades urgen a la población a estar atentos a este nuevo timo que se está propagando rápidamente por todo Estados Unidos y a colgar inmediatamente si se recibe una llamada de este tipo para evitar desagradables sorpresas más tarde.

Fuente: Telemundo Noticias

Imagen: Getty Images