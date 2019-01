Hoy comenzamos el día con la gran sorpresa de que el género rock vive como nunca, próximamente el condado de la naranja tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo una de las bandas más trascendentes del rock alternativo, un grupo que se ha presentado internacionalmente colocando el rock mexicano en lo alto de las listas por más de una década, y como Fear (Guitarrista del grupo) afirma, esto es la continuación de una historia musical en la que todos estamos incluidos.

En la exclusiva Miniondas te presentamos una de las bandas que a golpe de guitarra se ha ganado un lugar dentro de la historia musical en el género Rock Alternativo, pop punk, Metal Core de México, un grupo que a partir de sus inicios en el 2002 ha logrado incorporar a la cultura del rock, temas que se comparten de generación en generación.

Fear: “Algo que unió al grupo hace ya quince años, creo que fue el ser gente común, teníamos el mismo gusto en música y escenas en donde tocábamos. Al comienzo la gente nos preguntaba si alguien nos diseñaba la ropa, por la imagen característica que al público le agradaba, y bueno, todo comienza de una manera muy orgánica por así decirlo, el público sentía una conexión con nosotros y comenzamos a tener mayor audiencia y Así fue como exploto el primer disco. En pocos meses y gracias a la firma de Sony, llegamos a lugares que no habíamos pensado ni en sueños, fue impresionante de pronto llegar a todo eso, estábamos ya hasta Europa, distintas partes de Latino América, y en Estados Unidos, y eso dice muchas cosas, a lo largo de este tiempo trabajar con Sony Fue increíble”, nos comenta Abraham Fear, agregando un dato muy curioso dentro de su trayectoria musical, ya que como él lo indica, esta etapa, fue un parte-aguas que les inclino a reflexionar, pensando que no todo lo que pasaba, sucedía de la manera que ellos hubiesen deseado y el mensaje no llegaba como nacía.

Todo está encendido en Orange County con la Banda Allison.

“Creamos nuestra propia disquera (Nítidos Record) y “Todo está encendido” nace como uno de los discos más importantes en nuestra carrera, lo que el público puede ver, escuchar y sentir en esta producción, demuestra que estamos reamente involucrados en todas las pequeñas partes. El arte de portada, las fotos, el sonido, las mesclas y en el master, fue un logro entre amigos, este fue un momento clave de la producción, en el momento que más unidos nos encontrábamos.”

Fear nos comentó también, que gran parte del camino fue madurar para lograr ser mejores personas como grupo, no solo ser buenos amigos, esta etapa los llevo al momento creativo que les permitió componer canciones que reflejan una unión que viene del corazón.

“el público dentro de cada una de nuestras presentaciones disfruta la experiencia Allison, como lo llamamos, los aspectos musicales y visuales son el treinta por ciento, el otro setenta por ciento lo integramos nosotros, por eso es tan importante para el grupo que el público esté presente en vivo con nosotros.” Agrego.

Para la banda de rock alternativo Allison, ha sido una meta lograda el estar presente dentro de esta gira en el 2019. La cual llegara a el condado de Orange en una de sus presentaciones, a lo cual nos comentaron.

“esta presentación es algo que nosotros provocamos, parte de nuestro sueño de poder compartir con nuestros fans, con el público latino que aquí se encuentra, nos presentamos con todos los lazos que representan una banda que viene de México a compartir esta experiencia, con un toque de nostalgia, con nuestra gente de las diferentes partes de Latino américa y especialmente de México y que aquí en el escenario de Martys On Newport podremos encontrar para vivir estos quince años de trayectoria juntos, música nueva y temas que les recordaran el lugar en donde se encontraban al escucharlos por primera vez.”

Comento Fear de la Banda Allison, extendiendo la invitación para que todo el público Miniondas esté presente el próximo día 3 de febrero en la ciudad de Tustin, CA. Donde estarán tocando en las instalaciones del “Marty’s On Newport” (14401 Newport Ave, Tustin, CA 92780) una velada que no te quieres perder.

Allison se encuentra de gira en el 2019 y te presentamos las fechas;

Jan. 31: San Francisco, CA – Longboard Margarita Bar

Feb. 1: Maywood, CA – Bricks Lounge Rock Bar

Feb. 3: Tustin, CA – Martys On Newport

Feb. 7: Somerton, AZ – Council Avenue Park

Feb. 8: El Paso, TX – Lowbrow Palace

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.