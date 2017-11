Los American Music Awards, el show de premios votados for fans más importante del mundo donde los entusiastas de la música ven a sus artistas favoritos e iconos de la cultura pop unirse para rendir tributo a sus ídolos, nuevos artistas y a los que rompen récords en la escena musical de hoy, celebró 45 anos de música en vivo en el Microsoft Theater en Los Angeles, el domingo 19 de noviembre a las 8:00pm ET en ABC.

Tracee Ellis Ross fue la anfitriona de la noche, haciendo reír a la audiencia desde el principio. La entrega de premios fue un evento familiar especial, con Tracee y su familia presentando el American Music Award for Lifetime Achievement a la madre de Tracee, la leyenda musical Diana Ross. Diana presentó un popurrí de sus éxitos “I’m Coming Out”, “Take Me Higher”, “Ease On Down The Road, “Best Years Of My Life” y “Ain’t No Mountain High Enough.”

Christina Aguilera se subió al escenario para ofrecer un homenaje a Whitney Houston y el 25 ° aniversario de The Bodyguard, tocando éxitos como “I Will Always Love You”, “I’m Every Woman”, “I Have Nothing” y “Run To You”.

Otros momentos memorables de la noche incluyeron a P!NK y Kelly Clarkson actuando juntas por primera vez con un emotivo show de apertura cantando “Everybody Hurts”, la atrevida interpretación de P!NK de “Beautiful Trauma” desde un rascacielos de Los Angeles, el regreso de Selena Gomez a los American Music Awards y el debut televisivo mundial de “Wolves” con Marshmello, también debut televisivo de BTS en Estados Unidos, y colaboraciones únicas de Alessia Cara y Zedd, Imagine Dragons y Khalid, Hailee Steinfeld y Alesso ft. Florida Georgia Line y watt , y Bebe Rexha con Florida Georgia Line.

La velada contó con presnetaciones de Kelly Clarkson, Lady Gaga, Niall Horan, Nick Jonas, Demi Lovato, Shawn Mendes, and Portugal. The Man.

Los nominados a los American Music Awards se basan en las interacciones de los fans, como se refleja en Billboard Magazine y en Billboard.com, incluyendo ventas de álbumes y canciones digitales, airplay de radio, streaming, actividad en redes sociales y giras. Estas mediciones son rastreadas por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Music y Next Big Sound. El periodo de eligibilidad para los “2017 American Music Awards” fue del 9 de septiembre de 2016 al 14 de septiembre de 2017.

Bruno Mars, ganador del codiciado premio AMA “Artist of the Year” contará con su propio canal en SiriusXM en 2018, por tiempo limitado. El canal de SiriusXM llevará el nombre artista, será creado y manejado por el artista ganador, tocará su música, inluyendo sus mayores éxitos, canciones de sus músicos favoritos y más.

Los patrocinadores de los “2017 American Music Awards” incluyen Comcast’s Xfinity, Security Benefit y T-Mobile. Los socios de medios son Cumulus Media/Westwood One y Music Choice.

Los “2017 American Music Awards” son producidos por dick clark productions. Allen Shapiro y Mike Mahan son los productores ejecutivos. Larry Klein, Barry Adelman y Mark Bracco son los productores.

La anfitriona de la noche Tracee Ellis Ross;

Presentaciones de Christina Aguilera, BTS, Alessia Cara & Zedd, Kelly Clarkson, Selena Gomez and Marshmello, Niall Horan, Imagine Dragons & Khalid, Nick Jonas, Lady Gaga, Demi Lovato, Macklemore ft. Skylar Grey, Shawn Mendes, P!NK, Portugal. The Man, Bebe Rexha, and Hailee Steinfeld & Alesso ft. Florida Georgia Line & watt y el premio “American Music Award for Lifetime Achievement” a Diana Ross;

Los presentadores KJ Apa, Chadwick Boseman, Sabrina Carpenter, The Chainsmokers, Ciara, Mark Cuban, Viola Davis, Jenna Dewan-Tatum, Billy Eichner, Ansel Elgort, Jesse Tyler Ferguson, Jamie Foxx, G-Eazy, Kat Graham, Kathryn Hahn, Chris Hardwick, Justin Hartley, Daymond John, DJ Khaled, Heidi Klum, Kevin O’Leary, Jared Leto, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Camila Mendes, Chrissy Metz, Julia Michaels, Lea Michele, Madelaine Petsch, Lili Reinhart, Kelly Rowland, Patrick Schwarzenegger, Yara Shahidi, Lilly Singh, and Sadie Sink; la alfombra roja de los AMAs en vivo presentada por AJ Gibson, Erika Jayne, Marc Malkin, Laura Marano, y Oliver Trevana;

Otros nominados incluyen Garth Brooks, Kehlani, Kendrick Lamar, Linkin Park, Post Malone, MercyMe, Rae Sremmurd, Keith Urban, y The Weeknd;

Otros artistas presentes en la gala incluyen Chris Blue, Mason Cook, Nick Dean, Forever In Your Mind, Dennis Graham, Taylor Grey, In Real Life, Trevor Jackson, Rachel Platten, Evan Ross, y muchos más.

AMERICAN MUSIC AWARDS

2017 Ganadores

AMERICAN MUSIC AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT

Diana Ross

ARTIST OF THE YEAR

Bruno Mars

NEW ARTIST OF THE YEAR PRESENTED BY T-MOBILE

Niall Horan

COLLABORATION OF THE YEAR PRESENTED BY XFINITY

“Despacito” Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber

TOUR OF THE YEAR

Coldplay

VIDEO OF THE YEAR

Bruno Mars “That’s What I Like”

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP ROCK

Lady Gaga

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

Imagine Dragons

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Bruno Mars “24K Magic”

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber “Despacito”

FAVROITE MALE ARTIST – COUNTRY

Keith Urban

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Carrie Underwood

FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY

Little Big Town

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Keith Urban “Ripcord”

FAVORITE SONG – COUNTRY

Keith Urban “Blue Ain’t Your Color”

FAVRORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Kendrick Lamar “DAMN.”

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper and Lil Wayne “I’m The One”

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyoncé

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Bruno Mars “24K Magic”

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Bruno Mars “That’s What I Like”

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Linkin Park

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Shawn Mendes

FAVORITE ARTIST – LATIN

Shakira

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

FAVROITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers

TOP SOUNDTRACK

Moana

Imagenes por: Neilson Barnard, Kevin Winter, Emma McIntyre, Frederick M. Brown / Getty Images