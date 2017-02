La Organización Hispanic Heritage Foundation rinde tributo a Angélica María con el Premio Leyenda

La actriz mexicana Angélica María recibió esta noche aquí el Premio Leyenda, en la 29 Gala Anual de la Herencia Hispana, que reconoce la contribución de los latinos en varias esferas de la vida en Estados Unidos.

La llamada “Novia de México”, quien recibió el reconocimiento de manos del embajador en Estados Unidos, Carlos Sada, agradeció la distinción y llamó a los latinos a votar en las elecciones del 8 de noviembre próximo.

En el evento, en el Teatro Warner, Angélica María interpretó “Sigues siendo el mismo”, de Juan Gabriel, y “A dónde va nuestro amor”, una de sus canciones más conocidas.

“Es un premio muy grande lleno de cariño a mi carrera. Es formidable porque además me anima a seguir adelante y me da muchas fuerzas”, dijo la actriz y cantante .

“Me emociona muchísimo, es algo que no esperaba y que de pronto obtengo y ha sido muy agradable”, apuntó la artista de 71 años, quien se considera “una mujer que nació con cierto talento para divertir y emocionar al público de la mejor manera posible”.

Angélica María comenzó su carrera en el cine a la temprana edad de cinco años y desde entonces ha trabajado incesantemente en más de 60 películas, desde musicales, comedia, drama y cintas de suspenso.

En la televisión, actuó desde los seis años siendo una de las primeras estrellas en protagonizar telenovelas en la que ha sido la figura principal en aproximadamente 25.

En el álmbito de la música ha grabado 63 álbumes y como uno de sus mayores logros es ser la primera cantante latina en vender cerca de dos millones de unidades de “La Balada Ranchera” (1973).

A la fecha es la única cantante mexicana que ha tenido dos shows completamente vendidos en un solo día en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.