Ya está abierta la tienda departamental y los descuentos hablan por sí solos, ya que el equipo de Miniondas tuvo la oportunidad de presenciar la apertura y corte del listón de una “Grocery Outlet” que se ubica en el 15719 Downey Ave. @ Alondra BLVD. Paramount, CA 90723, y dará beneficio a visitantes de ciudades aledañas.

Grocery Outlet Bargain Market Inaugurará su Primera Tienda

Ravi Sharma y su esposa Asheeka Sing recibieron el reconocimiento de la ciudad durante la ceremonia que da inicio a una nueva modalidad de compras en Paramount, el corte del tradicional listón rojo fue oficiado por “Paramount Chamber of Commerce” y los presentes no dudaron en echar un vistazo a esta moderna tienda departamental que no solo se encuentra bien ubicada y con estacionamiento suficiente para sus clientes, también ofrece la curiosa característica de haber diseñado un área para los consumidores de productos orgánicos, por supuesto sin que el bolsillo sufra, los descuentos están a la vista del público y los pasillos muy bien organizados presentan un espacio agradable que invita a comprar claro con estos precios, el equipo Miniondas no podía resistir la y comparamos los productos. Empujando el carrito del supermercado pudimos apreciar la variedad de productos de consumos diarios y perecederos, encontramos el mejor precio y por si fuera poco con una compra mínima de diez dólares te regalaban el almuerzo a la entrada del establecimiento como parte de su celebración de apertura, en hora buena!

Búscalos en Facebook ya que con cada like, ellos donaran un dólar para beneficios hasta llegar a mil likes! , la donación de un cheque de $1,000 a Paramount Education Partnership PEP

Pera la celebración no termina aquí, ya que la Celebración Comunitaria de Gran Apertura será el día sábado, 4 de marzo y los primeros 100 clientes en línea recibirán un cupón con un 25% de descuento. (Debe tener 18 años de edad o más y el cupón tiene que ser redimido el 4 de marzo de 2017).

Los clientes tendrán la oportunidad de registrarse para ganar la compra de comestibles gratis por un año ($100 al mes, valorado en $1,200) el sábado 4 de marzo.

Nota: El sorteo del gran premio se realizará al final del día 4 de marzo de 2017 en la tienda de Grocery Outlet de Paramount. (Debe tener 18 años de edad o más. Una entrada por persona).

También, Los primeros 500 clientes recibirán una bolsa reusable ecológica.

8 a.m.: Café y aperitivos gratuitos, mientras duren las reservas

10 m. – 3 p.m.: Juego gratis ‘Gira y Gana en la Rueda de la Fortuna’

11 m. – 2 p.m.: Hot Dogs y bebidas a $1 a beneficio de Paramount High Leo Club and Paramount Tepic Xican @ Club.

11 a.m. – 3 p.m.: Globos para niños gratis.

Con sede en Emeryville, California, Grocery Outlet ofrece productos de marcas reconocidas con grandes ahorros de un 40% a un 70% de descuento en comparación a los precios de los supermercados tradicionales. Grocery Outlet, la cadena de supermercados de precios de descuento extremo y de más rápido crecimiento en EE.UU., cuenta con 250 tiendas en California, Idaho, Nevada, Oregón, Pennsylvania y el estado de Washington. Grocery Outlet ofrece una gran variedad de productos, desde frutas y verduras frescas, carne y lácteos, hasta una amplia variedad de artículos naturales y orgánicos. En sus establecimientos también se puede encontrar cerveza y vino, productos de belleza y relacionados con la salud, además de productos de temporada. La misión de Grocery Outlet, una empresa familiar fundada en 1946 y dirigida por sus dueños durante tres generaciones, siempre ha sido brindar a sus clientes un lugar agradable donde encontrar ahorros “WOW” en marcas reconocidas y de confianza. Las tiendas Grocery Outlet son operadas por familias locales de forma independiente.

Paramount Grocery Outlet

15719 Downey Ave. @ Alondra BLVD.

Paramount, CA 90723