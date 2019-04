La Ceremonia, que Celebrará a las Mujeres Latinas en la Música, Contará con una Gama Estelar de Presentadores de los Premios, Incluyendo a Amaury Nolasco, Adriel Favela, Ana Lorena Sánchez, Ana Lucia Dominguez, Angelica Celaya, Carlos Ponce, Christian Acosta, Claudia Vergara, Cynthia Olavarría, Danny Pino, Dra. Ana María Polo, Don Francisco, Elvis Crespo, Emeraude Toubia, Erasmo Provenza, Erik Hayser, Gaby Espino, Guy Ecker, Ha*Ash, Isabella Castillo, Jeimy Osorio, Jorge Salinas, Julio Vaqueiro, Lary Over, Litzy, María Celeste Arrarás, Marjorie de Sousa, Matias Novoa, Nastassja Bolivar, Ninel Conde, Raymix, Samadhi Zendejas, Sharlene Taule, Steve Aoki, Tony Plana y Yashua.

Hollywood, CA (15 de octubre de 2018) – Este año, los Latin American Music Awards (Latin AMAs) de Telemundo celebrarán las contribuciones de las latinas en la música. El especial de tres horas presentará una serie de segmentos que incluirá cantantes que han abierto el camino para las nuevas generaciones. A través de las actuaciones más emblemáticas de la noche, el programa también se concentrará en las artistas que están alcanzando nuevos horizontes y creando un impacto en el mundo de la música de hoy, no solamente por sí solas, pero también a través de colaboraciones innovadoras. Adicionalmente, dando un giro nunca antes visto, el programa entero será conducido por un formidable grupo de mujeres, incluyendo a Aracely Arámbula, Becky G, Gloria Trevi, Leslie Grace y Roselyn Sánchez quienes realizarán la labor de anfitrionas oficiales de los codiciados premios que se transmitirán en vivo el jueves 25 de octubre de 2018, a las 8pm/7c, luego de la anticipada llegada de estrellas a la “Alfombra de Latin AMAs”, a las 7pm/6c. El show también se transmitirá simultáneamente por el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo y en 20 países a través de las Américas por Telemundo Internacional. Los boletos a la premiación están a la venta a través de Ticketmaster o la taquilla del Dolby Theatre.

Como parte de la celebración, las anfitrionas también formarán parte de un panel acerca de las contribuciones de las latinas en la música, que tendrá lugar el 23 de octubre en Los Ángeles Film School y será moderado por Leila Cobo, Directora Ejecutiva de Contenido Latino y Programación para Billboard. Este movimiento busca inspirar a las artistas femeninas de la actualidad para que ellas a su vez puedan continuar siendo verdaderas agentes de cambio en la industria, así como las estudiantes que están ingresando al campo y quieren que sus voces sean escuchadas y sus propias historias sean contadas.

La estrella mexicana de fama internacional Aracely Arámbula cuenta con una carrera artística de más de 18 años como actriz, presentadora y cantante. Ha protagonizado docenas de novelas de alta sintonía en México y alrededor del mundo, como “Acapulco, cuerpo y alma”, “Cañaveral de pasiones”, y “El alma no tiene color”. Obtuvo su primer papel principal en “Pueblo chico infierno grande”, interpretando a Verónica Castro de joven. Esto fue seguido por un antagónico en “Rencor apasionado” y a los meses la exitosa telenovela juvenil “Soñadoras”, la cual dio paso a su gran protagónico en “Abrázame muy fuerte”, que la consolidó como actriz. “Las vías del amor” reafirmó su éxito y su lanzamiento como cantante ya que interpretaba el tema musical. Arámbula lanzó su primer álbum “Solo tuya” en 2002, que logró ocupar un lugar en la lista Billboard Latin Music Albums. Su llegada a Telemundo fue con “La patrona” en el 2013, serie que logró el mayor rating a las 9pm en la historia de Telemundo, luego protagonizó en el 2014 “Los Miserables” y en el 2016 “La doña” y ha interpretado el tema musical de cada una de ellas. Este año fue la anfitriona de “MasterChef Latino», un reality exitoso a nivel mundial.

A los 21 años de edad, la cantante, escritora y actriz Becky G tiene una larga lista de éxitos dentro de su carrera polifacética, incluyendo dos éxitos No. 1 en la lista Billboard Latin Airplay (“Mayores” y «Sin Pijama”), papeles protagónicos en «Power Rangers» y «A.X.L.» e invitada especial en la serie de Fox TV ganadora del Emmy, “Empire». Becky G ha realizado giras al lado de Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony y Jason Derulo y ha grabado colaboraciones con Pitbull, Daddy Yankee, Bad Bunny, Yandel y CNCO, entre otros. La artista y cantante mexico-americana está trabajando en sus dos próximos álbumes, uno en español y el otro en inglés. Becky recientemente recibió honores de su ciudad natal de Inglewood, California, por sus contribuciones a la comunidad hispana. Reconocida como una de las “18 Adolescentes que están Agitando la Cultura Pop” de Rolling Stone y una de las “21 Menores de 21” de Billboard, los talentos como cantante, actriz, escritora y productora de Becky la convierten en una gran fuerza notable.

La cantante y compositora mexicana Gloria Trevi es uno de los nombres más reconocidos del entretenimiento Latino. Conocida por su voz única e intensa, así como por sus letras apasionadas, Trevi ha lanzado 13 álbumes y escrito más de 500 canciones. Gloria Trevi tiene 12 canciones en la lista Billboard Hot Latin Songs. Cuatro de los álbumes de Trevi llegaron al No.1 de la lista Billboard Top Latin Albums, Gloria en 2011, El Amor en 2015, Inmortal en 2016 y Versus en 2017. En 2017, BMI le otorgó el premio «President’s Award», celebrando su carrera como compositora. A los talones de su histórica gira «Versus World Tour», el próximo 18 de octubre Gloria Trevi entrará al Salón de la Fama de los Cantantes y Escritores Latinos durante los premios La Musa 2018, que se llevarán a cabo en el James L. Knight Center de Miami.

Desde su debut profesional a la edad de 16 años, la multi-talentosa cantautora Leslie Grace ha logrado un impacto significante en la industria musical, incluyendo el convertirse en la artista femenina latina más joven en lograr llegar al No. 1 en la lista Billboard Latin Airplay con “Will you still love me tomorrow”, el tema principal de su primer álbum auto-titulado. Este año, preparándose para el lanzamiento de su segundo álbum, Leslie, lanzó su nuevo sencillo, “Duro y suave” con Noriel, el cual recibió dos Certificaciones RIAA Platino en España y los Estados Unidos, y su video llego a más de 100 millones de vistas. Leslie recibió su primera Certificación RIAA Platino por su colaboración con Becky G en «Díganle», que excedió los 110 millones de vistas en YouTube. Ella es la primera artista latina en colaborar con una banda KPop con el sencillo «Lo siento», con Súper Junior, y también unió esfuerzos con Becky G una vez más este año, pero esta vez vinculando al grupo de jóvenes CNCO, para entregarle a sus fans el remix del éxito «Díganle» que se convirtió en un favorito instantáneo y logró más de 70 millones de vistas en YouTube durante su primer mes.

La renombrada actriz, cantante y productora puertorriqueña, Roselyn Sánchez hizo su debut en el cine en 1992 con “Captain Ron”, grabada en Puerto Rico y protagonizada por Martin Short y Kurt Russell. Su irrupción en la televisión llegó el mismo año, como una de las bailarinas principales del show de variedades «Qué vacilón». Su extensa carrera en Hollywood incluye papeles en los grandes éxitos taquilleros “Rush hour 2”, “Boat trip”, “Basic”, “Chasing papi”, “The game plan” y “Act of valor”, entre muchos otros. En la televisión, personificó a la agente de la FBI Elena Delgado en «Without a trace» en 2005. Sus otros papeles en la televisión incluyen «As the world turns», «Kojak», «Dragnet» y su papel protagónico como Carmen Luna en las cuatro temporadas de la serie de comedia dramática de Lifetime, «Devious maids». En la música, Sánchez logró una nominación al Latin Grammy por «Amor amor» en 2003, el primer sencillo de su primer álbum Borinqueña. Más recientemente, se le vio en un papel protagónico en la película de terror independiente «Traffik» y pronto será la protagonista en el papel de Gigi Cárdenas en el próximo drama de ABC «Grand hotel».

Los Latin AMAs destacan interpretaciones de los artistas de mayor relevancia para los latinos, independiente del idioma, y presentará actuaciones musicales de Alvaro Soler, Anitta, Banda MS de Sergio Lizárraga, Becky G, Christian Nodal, CNCO, Daddy Yankee, Flo Rida, Farruko, Gloria Trevi, Joss Favela, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Lele Pons, Leslie Grace, Ludacris, Maluma, Nacho, Pitbull, Prince Royce, Tini, Wisin y Yandel y Zion & Lennox.

Los artistas con más nominaciones este año incluyen a J Balvin (9), Ozuna (9), Nicky Jam (8), Daddy Yankee (6), Bad Bunny (5), Banda MS de Sergio Lizárraga (5), Christian Nodal (5), Luis Fonsi (4), Maluma (4), Romeo Santos (4), Shakira (4) y Wisin (4). Producido por Telemundo y Somos Productions, la cuarta edición de los Latin AMAs rinden homenaje a los artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad, según votación de los fans en la misma tradición de los “American Music Awards”, la premiación de mayor número de fans votantes en el mundo. La lista completa de los nominados se puede encontrar en LatinAMAs.com – la página web oficial de los Latin AMAs.

Para las ultimas noticias, siga los Latin AMAs en las redes sociales y únase a la conversación usando #LatinAMAs.