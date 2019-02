Aracely Arámbula advirtió que prepara demanda si es que su imagen es utilizada en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

La actriz no autorizará el uso de su nombre ni el de sus hijos, Miguel y Daniel, en la serie del cantante y advirtió estar lista para interponer una demanda en contra de Luis Miguel en caso de que eso suceda.

Arámbula dejó en claro que a ella no le interesa aparecer en la producción de Netflix, ni conocer más a fondo la vida de ´El sol´ pues lo único bueno que obtuvo de esa relación fue a sus dos pequeños, Miguel y Daniel.

“Porque no nos interesa salir, a mí no me interesa salir, yo tengo mi carrera y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendrían por qué exponerlos´´, declaró la actriz durante su paso por una alfombra roja.

“Que saquen hasta antes de que me conoció y listo, será un éxito también. Como dice Julio Iglesias: ‘Lo mejor de su vida me lo he quedado yo'” declaró.

Además, ella no ha autorizado el uso de su nombre ni el de sus hijos, de quienes tiene la custodia legal, debido a que el intérprete no se ha hecho cargo de ellos desde hace varios años.

Cuestionó el hecho de que Luis Miguel quiera exponer a través de una serie su vida personal, pues está convencida de que al cantante no le gusta abordar ese tema.

Aracely prefiere concentrarse en el cuidado de sus pequeños y en sus proyectos profesionales, entre ellos, las grabaciones de una nueva temporada de ´La Doña´ que se estrenará este año y donde promete habrá más acción.