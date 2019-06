Los sueños se cumplen sin importar el color la raza o religión, nos comenta uno de los conductores más jóvenes en el escenario de Monster Jam, único latino en participar de los eventos del 2019, y una promesa dentro de los deporte extremos.

Armando Castro dentro de la exclusiva Miniondas. “Siempre me gusto estar en las carreras de estas trocas monstruosas, al principio como un espectador y fanático de este deporte extremo, ahora cumplo mi sueño como conductor detrás del volante en las diferentes categorías y transportes que proporciona el show para deleite del público. Es mi orgullo como latino representar a mi gente y mi raza dentro y fuera de este gran escenario, es un sueño cumplido.” Nos comentó.

Armando Castro es un joven latino que hoy en día cuenta con 22 años de edad y un futuro brillante dentro de los deportes extremos, es originario de la ciudad de Whittier, California y comparte sangre Latina de descendencia, ya que su padre es de ciudad Juárez y su madre de Obregón, Sonora, México. Armando también comparte tradiciones, gustos musicales, disfruta de la comida tradicional hispana, maneja motocicleta, le gusta compartir en familia, salidas al parque y reuniones entre amigos y familiares. Armando nació un día ocho de septiembre en el año de 1996 y hoy ostenta el titilo mundial de “Speedster Racing Champion” que se le otorgara en el mes de mayo del 2019 en la cuidad de Orlando, Florida, dentro de las finales mundiales numero 20 (XX) en la gran aventura que es “Monster Jam”. Sin duda alguna un triunfo para los latinos en el mundo entero y una prueba latente de que los sueños, con trabajo duro y constancia, se manifiestan en la realidad.

“es una experiencia única participar en Monster Jam, recuerdo que a la edad de seis años, atendí mi primer show como espectador en la ciudad de Anaheim, esto convirtió en un sueño a lograr mis expectativas de ser algún día quien estuviese detrás del volante de una de estas trocas. En el 2016 compartí con un reclutador mi sueño de llegar algún día a participar en este deporte, mientras cubría el evento como conductor de ambulancia, increíblemente también ellos estaban buscando participantes de habla hispana, le comente que yo hablaba español, esto me dio la oportunidad de llegar a Moster Truck University en Paxton, Illinois con los gastos pagados, algo increíble que no te puedes imaginar, estuve en muchos evento y shows de Monster trucks en mi vida, pero estar frente a una camioneta de 12,000 libras, 1,500 caballos de fuerza, llantas de 66 pulgadas, inimaginable el poder y las cosas que se puede hacer en estas trocas. Al estar detrás del volante del “Toro Loco” estoy en realidad viviendo mis sueños.”

El Toro Loco es un monster truck actualmente en la serie de carreras de monster Jam, cuenta con un motor de 540 pulgadas cubicas, big block Merlin, creada en el 2001 y su aspecto personalizado de toro salvaje se diseñó cerca del 2004.

Como todos los deportes extremos los riesgos están siempre constantes en la vida de un piloto, afortunadamente el equipo de Monster Jam cuenta con la capacitación especializada para eventos de esta magnitud, los vehículos cuentan con equipo que mantiene en todo tiempo la comunicación vía radio con los pilotos y un aditamento especial para detener el vehículo en caso de mal funcionamiento o situación de riesgo. Armando Castro nos comenta que el casco, la vestimenta y un aditamento para el cuello, le dan la seguridad que necesita, además la camioneta que conduce tiene un asiento que es personalizado a su cuerpo, ofreciéndole comodidad y seguridad al hacer su trabajo, en los eventos de Monster Jam siempre está disponible el soporte técnico, así como de emergencias, todo esto permite que los espectadores disfruten de un show cargado de adrenalina en el cual los conductores ponen todas sus habilidades en marcha y experimentan sus mejores movimientos estratégicos con vista a lograr el campeonato.

Armando Castro; “todos tenemos diferente manera de prepararnos antes de iniciar un show, a mí me funciona caminar el área para pensar en mi estrategia, después me siento y me relajo escuchando música en los vestidores, trato de no pensar mucho en lo que pasa alrededor, pero me mantengo listo para actuar cuando llega el momento, confió en el equipo del evento, tengo traje contra el fuego, guantes, casco y me siento seguro en mi troca ( Toro Loco ), esto me ayuda para mostrarle a mi gente que todo lo que doy en la troca Toro Loco, lo hago con todas las ganas, creo que soy el único latino que participara y soy el segundo latino en la industria, esto me da mucho honor y mucho orgullo. Espero que venga mucha gente latina y traiga a la raza pera estar cerca de todos ustedes, yo estaré dando todo de mí, así como voy a necesitar el apoyo de toda mi gente” de manera sonriente agrego Armando, mientras nos extendía la invitación para que el público hispano esté presente en un evento que hoy cuenta con un toque latino, como él lo afirma, estará esperando el apoyo de todos, sus fans y amigos se pueden conectar a las diferentes redes sociales para participar de sus triunfos y logros, también existe una página web en MonsterJam.com para que lo apoyes y votes por el. Armando es joven talento que sin duda dará mucho de qué hablar dentro de esta carrera que ha iniciado con el pie derecho.

“estuve trabajando como conductor en una ambulancia para transportar heridos, en un principio compartía el sueño de ser un bombero y adjunto a mi certificación de high school, también logre certificarme como EMT (Técnico en emergencias médicas), posteriormente llego la oportunidad de participar en Monster Jam, completando un sueño en el que siempre tuve el apoyo de mis parientes, a mis padres que quiero mucho, también les comparto estos triunfos y les agradezco todo lo que me han apoyado, al principio lloraron de felicidad por mí y hoy les puedo entregar el campeonato.”

La aventura de Monster Jam se encuentra en gira y podrás disfrutar de la emoción en vivo, conocer el poder del Toro Loco Monster Truck y comprobar las habilidades de Armando Castro dentro del Staples Center de la ciudad de Los Ángeles California los días 12, 13 y 14 de julio este 2019 y los tickes están disponibles en (https://www.axs.com/events/372605/monster-jam-7-13-7pm-tickets) y (MonsterJam.com)





JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.