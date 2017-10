El Día de los muertos se celebra en el cementerio “Hollywood forever” dentro de su dieciochoava presentación con la presencia única del grupo de rock en español Aterciopelados, Andrea Echeverri nos comenta que esta es una oportunidad de oro para interpretar al público latino en el evento que hace honor al artista creador de la Catrina José Guadalupe Posada y que representa la cultura mexicana desde sus raíces más profundas.

Desde Colombia ha llegado para llenar de ambiente el colorido escenario del Cementerio de los Ángeles (Hollywood Forever Cemetery) un grupo representativo del rock en español que gracias a las representaciones culturales con las que majestuosamente y de manera decorativa enriquece sus conciertos, será una pieza importante dentro del rompecabezas cultural que Hollywood Forever Cemetery nos presenta , Aterciopelados nos trae una propuesta única dentro de su repertorio original, presentando tres temas muy característicos dentro de la cultura musical mexicana, “maten me porque me muero” de Caifanes, “ojala que te vaya bonito” de José Alfredo Jiménez, cabe destacar que Aterciopelados ha sido reconocido con el tema en honor al fallecido ídolo, cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez a quien se le conociera por su nombre artístico como Juan Gabriel, “He venido a pedirte perdón” se dio a conocer en los años 80’s dentro de su material discográfico “Recuerdos”, un tema que con mucho cariño, Aterciopelados presentara para el público latino Angelino, publico nacional e internacional que estará presente en el evento.

Dentro de la entrevista exclusiva con Miniondas Andrea Echeverri nos comenta; “Al triste fallecimiento del gran compositor, recibimos la propuesta de Sony en México para formar parte de su homenaje, al analizar sus canciones nos sorprendió descubrir que nos sabíamos muchas y que desde que éramos pequeños sus canciones se escuchaban en todas partes, una impresión de saber la talla de artista que fue, tanto en composición, como interprete, sin duda un personaje impactantemente increíble y particularmente esta canción (He venido a pedirte perdón), me la sabia completita y me conecto con muchos recuerdos de la infancia, una experiencia única y además ahora que la guerra después de cincuenta y dos años en Colombia llega al fin estamos pasando por un proceso de paz muy indo, precisamente esta composición está muy chévere para expresar este momento”

Andrea Echeverri ; “El ambiente a lo largo del día será único, lleno de representaciones, música, teatro, todo lleno de profundidad y de significado, todo lo de las calaveras en forma culturas y ese sentido que se le da, como para ubicarte que tu también para ya vas, no? Esto te brinda una manera de ver y vivar la vida de una manera mucho más intensa, mucho más bonita, sin tenerle temor o rencor a la muerte, es mejor disfrutar la vida.”

Dentro de su género alternativo colombiano que comenzara en los principios de año 1992, Aterciopelados continúan colectando éxitos, dentro de su gira 2017 también celebramos junto con el grupo la tan deseada avenencia que después de 52 años en donde la FARC y el gobierno de Colombia finalmente firman por la Paz, la banda está en su mejor memento, logrando esa gran vínculo con el público y dentro del escenario del Hollywood Forever Cemetery, se vivirá la conexión cultural, artística y espiritual en un evento único en su género.

Andrea Echeverri ; “No sé cuál sería el secreto, diríamos que nosotros disfrutamos lo que hacemos, tratamos de no repetirnos buscando todo el tiempo para tratar cosas nuevas, también tuvo que ver la separación que tuvimos de algunos años, esto nos sirvió para renovarnos en cierta forma y a partir del 2014 hemos trabajado duro, nos sentimos muy contentos de que nos estén pasando cosas buenas, y tenemos un par de meses trabajando en el nuevo disco que lanzaremos el próximo año.”

Hollywood Forever Cemetery cuenta los días para el gran evento

“Hollywood Forever Cemetery is proud to present the 18th annual Dia de los Muertos festival:

THE LEGACY OF POSADA – EL LEGADO DE POSADA

El sábado 28 de octubre hasta la media noche!

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA