Las estrellas estelares compartirán el cuadrilátero y solo un par de guantes lograran la Victoria dentro de un encuentro dinamita, una batalla esperada y que da paso a la continuación de rivalidades históricas, un encuentro que golpe a golpe quedara escrito en la historia boxística del segundo milenio.

La arena T-mobile se vestirá de gloria al albergar una contienda en donde el reconocimiento al mejor golpeador será determinada por un público conocedor, la gran batalla enfrentara a dos pilares del boxeo, México es la cuna de los combatientes, un semillero de deportistas y hoy se encuentra dividido para apoyar al futuro mejor peleador de México

Dentro de las rivalidades históricas entre mexicanos se encuentran Carlos Zarate VS Alfonso Zamora, un encuentro de campeones mundiales, una guerra de dos Z en peso gallo que aún es recordada por su trascendencia al enfrentar dos invictos, hoy celebrando 40 años de haber acontecido, Julio cesar Chávez VS Azabache Martínez, Israel Vásquez VS Rafael Márquez, Barrera VS Morales, solo por mencionar algunas

6 de Mayo es la fecha pactada dentro del 2017, una contienda vendida hasta el último asiento, un encuentro de deportistas de hueso colorado que darán el todo por el todo, la amistad no se encuentra en esta contienda y la rivalidad es verdaderamente sorprendente entre los dos colosos!

Dentro de la exclusiva con Canelo, Hugo Acosta Corresponsal de Miniondas, busca el verdadero Álvarez y pregunta al campeón, cual es el verdadero significado de esta pelea que enfrenta a súper medianos en donde Canelo tubo que ganar peso y su contrincante perderlo,

“creo que la pelea será celebrada al 50, 50 el público tiene su favorito y creo que el encuentro será muy interesante, creo que cuando hay dos mexicanos arriba de un cuadrilátero es señal de una gran pelea, será una gran fiesta mexicana celebrada cien por ciento en las Vegas, yo me siento muy orgulloso de representar a mi gente y brindarle estas peleas” agrego canelo que también nos comentó que dentro de las cosas más valientes que ha realizado ha sido su ingreso al mundo del box a corta edad

“deje parte de mi infancia por un deporte que me gusta, no disfrute mi adolescencia por participar en algo que requiere mucha disciplina, mucho valor y determinación, y no me arrepiento estoy consciente de que al final valió la pena, estoy muy contento con la decisión que tome, yo decidí ser alguien en el mundo del boxeo y estoy creando mi propia historia cada día” comento Canelo, cabe destacar que nadie ha alcanzado los logros dentro de los record que Canelo ha alcanzado a su edad actual, Canelo Álvarez de 26 años de edad se a convertido en el mejor pagado dentro del deporte mexicano, es el segundo pay-per-view más visto de la historia, campeón mundial dentro de dos divisiones, superwelter y mediano entre otros.

Su contrincante Julio Cesar Chávez Jr se encuentra en las montañas de Otomi, Toluca, bajo el mando del mejor entrenador de México, El Veracruzano Nacho Beristaín, entrenando bajo dieta rigurosa, corridas matutinas y acondicionamiento físico, mientras se prepara para lograr el peso optimo requerido para el encuentro, un peso pactado a 164.5 libras, no logra el peso deriva a multas de hasta un millón de dólares por libra de sobrepeso, Jr afirma estar preparado y buscara noquear a Canelo dentro de la pelea que reviviría su carrera, comentando que podría perder cualquier pelea, pero esta no.

La cita será el 6 de mayo siguiente a la celebración nacional mexicana del 5 de mayo que remonta al año 1862 en la famosa batalla de Puebla, Canelo VS Chávez se enfrentan en las Vegas Nevada, la pelea se proyectara Pay-Per-View.

JBarona/HugoAcosta/Miniondas/FarandulaUSA