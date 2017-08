En Miniondas estamos preparando la vestimenta con colores rosa y azul para presenciar el domingo 24 de septiembre en Newport Beach’s Fashion Island, junto con miles de seguidores, sobrevivientes de cáncer de mama en el evento más grande y exitoso en recaudación de fondos contra este mal, en todo california, Susan G. Komen del Condado de Orange presenta en su veintiseisava presentación anual, “Race for the Cure” 2017

Susan G. Komen Orange County se complace en anunciar una asociación con los cargadores de Los Ángeles (Los Angeles Chargers), que aumentará la conciencia y los fondos a través de la creación de un equipo con los Chargers. Travis Benjamin, receptor de ancho receptor y especialista en regreso ha sido nombrado Presidente Honorario de Carrera. Benjamín ha sido personalmente afectado por el cáncer de mama, ya que su madre, abuela y tía han sufrido y luchado contra esta enfermedad que afecta miles de hogares.

“Be More Than Pink”, lleva por nombre la carrera de este año y anima a los participantes a hacer más para recaudar fondos y para involucrarse aún más! La meta de la organización sin fines de lucro es recaudar $ 2 millones en “Race for the Cure” para financiar el objetivo audaz de Komen de reducir el número de muertes por cáncer de mama en los Estados Unidos en un 50 por ciento para 2026. Los fondos recaudados apoyarán la expansión del acceso a la atención contra el cáncer para la población. La investigación centrada en tipos agresivos de cáncer de mama y enfermedad metastásica.

The Komen Orange County Race for the Cure, está abierta a participantes de todas las edades y niveles de habilidad, que son bienvenidos a correr, caminar o pasear por el curso. Para las primeras aves, el primer 5K comienza a las 7:15 a.m. con una opción “PLUS Timing Chip” para aquellos que planean ejecutar el curso. La carrera y paseo Kids One-Mile Fun presentado por Knott’s Berry Farm comienza a las 8 am, y un segundo 5K comenzará a las 9:45 am para aquellos que prefieren un ritmo más relajado. A las 8:45 am, miles de sobrevivientes llenarán los pasos del Edificio Pacific Life Insurance después del Desfile del Superviviente de Cáncer de Mama, seguido por el Tributo de Superviviente – una ceremonia memorable y conmovedora destacada por el himno nacional y la liberación de palomas blancas para reconocer Sobrevivientes y rinden homenaje a los que perdieron su batalla contra la enfermedad.

Horario del Día de la Carrera

La 26ª carrera anual del Condado de Orange de Komen para la cura comienza con una exposición de salud entera a las 6:30 am en frente del Pacific Life Building en 700 Newport Center Drive. A las 9 de la mañana, los sobrevivientes de cáncer de mama serán honrados durante el tributo de superviviente. Tres carreras de diferencia comenzarán en Newport Center Drive. Los tiempos son los siguientes:

• 5K Correr / Caminar – 7:15 a.m .; Zona de salida separada para los corredores / PLUS Timing Chip participantes

• Niños de una milla Fun Fun Run & Walk – 8 a.m.

• 5K Correr / Caminar – 9:45 a.m.

Los participantes pueden inscribirse individualmente o en equipo en http://www.komenoc.org/race.

Un homenaje especial honrará a Robin Pollok, quien interpretó el Himno Nacional en el evento desde el año 2000, pero este año perdió su tercera batalla contra el cáncer de mama. La hija de 17 años de Pollok, Emily, se presentará en el evento en lugar de su madre, que a pesar de sus numerosas cirugías, radiación y tratamientos de quimioterapia, nunca se perdió una carrera.

El primer presidente masculino del condado de Orange de Komen, Doug McKay, becario comunitario y presidente del condado de Orange de Macy’s, será el presidente de la raza por cuarto año consecutivo. Después de haber perdido a su esposa de cáncer a los 27 años, que lleva una profunda comprensión y pasión por la misión de este evento. McKay está guiando al comité de liderazgo de carrera en la planificación estratégica para hacer que el evento sea un éxito.

“En cualquier día dado en el Condado de Orange, por lo menos cinco mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama y una morirá de la enfermedad. Para muchos de ellos, no tiene que ser así. Detecciones tempranas y tratamientos pueden salvar sus vidas “, dice McKay. “Una cosa es estar al tanto del cáncer de mama, es otra cosa hacer algo al respecto. ¡Estamos muy agradecidos por las miles de personas que participan en la carrera, que hacen que el color rosa sea mucho más que un color animando nuestra causa, donando y recaudando fondos! ”

Local Presenting Sponsors include The Allergan Foundation, Chevron, and Knott’s Berry Farm. The Platinum Sponsors are ABC7, Pacific Life Insurance Company (Home of the Race), Ralph’s and Food for Less. Diamond Sponsors are First American Title Insurance Company, Hot Ticket Racing, and Carol and Becky Burch.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA