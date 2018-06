(Miami, Fl. 15 de junio del 2018) El cantante y guitarrista de Bachata, BORI lanza hoy el video musical de su tema de promoción “Saborearte de Nuevo”. La cancion habla de acordarse de un amor pasado que uno no logra olvidar y querer estar con esa persona aunque sea solo una vez mas. El video musical fue filmado en The Art Factory de NJ, con la modelo Dolly Cardona, y el director Aresmendi Merejo de AD Media Films, Inc.

“Fue un verdadero placer trabajar de cerca con mi gran amigo Aresmendi y la bella Dolly Cardona en mi primer video musical como solista. Nos divertimos demasiado, y fue una experiencia inolvidable”, comento BORI.

El tema esta bien posicionado en las radio emisoras de los mercados principales y ha recibido increíble aceptación entre los medios de comunicación y los fanáticos del artista y de la Bachata. El apoyo de su colega y gran amigo Romeo Santos y el apoyo de la radio ha sido increíble en tan poco tiempo del lanzamiento del tema.

BORI comienza su gira de promoción la semana que viene en Miami, despues la Republica Dominicana y Nueva York.