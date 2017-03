Mar 25, 2017: Angel Stadium of Anaheim – 2000 E Gene Autry Way Anaheim, CA US 92806 “Heat# 1: 8:00AM Heat# 2: 9:00AM” http://bubblerun.com

¿Estás viviendo en una burbuja?

Si has hecho un 5K tradicional, sabes que puede ser un poco mediocre. Pero el BUBBLE RUN ™ es como correr a través de la fábrica de Willy Wonkas. Clad en camisetas blancas, adultos, niños y carritos correr, caminar, bailar y jugar a través de 3 millas de diversión absoluta!

Las ondas comienzan cada 3-5 minutos. Luego, en cada kilómetro, los participantes correrán a través de los pantanos de espuma donde hay suficiente espuma de color para cubrirte de pies a cabeza.

Bubble-teers y socios de caridad también estarán allí para ayudar a asegurarse de obtener su parte de la bondad espumosa. Cada uno de los cuatro pantanos de espuma están representados por espuma de diferentes colores. Entonces, ¿qué pasa si usted accidentalmente “probar el whimsey?” Ellos no saben tan grande como son divertidos, pero no se preocupe. La espuma es 100% segura.

¿Cómo se siente vivir en una burbuja?



Como una fiesta gigante y efervescente.

La carrera en sí es increíble. Pero una vez que se cruza la línea de meta, todavía hay mucha emoción y actividad.

Jam out y la danza de los DJ’s, obtener algunos swag libre y prepárate para obtener una dosis seria de espuma extra! A continuación, pavonear alrededor como un pavo real deportivo estado de su jefe finisher. O tal vez simplemente quiere relajarse y disfrutar de la vista. Créanos, nunca has visto algo como esto. Hagas lo que hagas, no te olvides de comprar BUBBLE RUN ™ merch groovy en nuestra tienda de día de carrera.

¿Es Bubble Run ™ una carrera?

¡No! Eso es lo que es impresionante! No hay nada competitivo en Bubble Run, aparte de ver quién tiene más color en ellos después de la carrera. No hay tiempo, no hay reloj de sincronización y no hay premios de colocación. Sólo una gran excusa para salir y divertirse con sus amigos, familiares y niños mientras se hace algo saludable! (http://bubblerun.com)