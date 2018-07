Oscar Alfonso Castro, un talento mexicano nacido en ciudad Obregón, Sonora Mex. Crese en Guadalajara y a corta edad comienza a tener interés por los instrumentos musicales, su inclinación a interpretar con guitara, lo lleva de la mano a grabar su primera producción musical denominada ‘Homeotermo” en el 2011, y como su nombre lo indica, esta producción discográfica mantiene su temperatura ideal para el gusto de un público vertiginosamente en crecimiento alrededor de esta propuesta musical.

Oscar lleva como nombre de batalla “Caloncho” (un sobrenombre con el que su abuelo disfrutaba llamarlo, es básicamente una combinación cariñosa que se le ocurrió por los dos nombres de Oscar Alfonso)

Pronto llego la necesidad de componer nuevos temas para el nacionalmente reconocido Caloncho, su esencia de reggae he indie folk le permite improvisar con elementos cotidianos para producir tonos musicales, como parte de una nueva exploración musical, integrándolos a su producción “Fruta” en el 2013, Fruta no solo le permite incursar al mundo internacional musicalmente hablando, sino que también le permite llevar a cabo una segunda producción “Fruta volumen 2” en el 2015, manteniéndole ocupado dentro de giras y presentaciones por largos cuatro años, Colombia, España, Chile y la unión Americana reciben con brazos abierto al talento único de Caloncho, que muy pronto sorprendería con una nueva producción discográfica impactante y única.

Caloncho también disfruto de la participación musical de Mon Laferte con el tema Palmar, tema que es sin duda alguna emblemático dentro de la trayectoria musical y parte de una aventura que aun continua, ya que Oscar nos hace la invitación personal para el público Miniondas de disfrutar su música dentro del aniversario de “La Tocada Fest. Que será celebrada dentro de los recientes renovados escenarios del “Los Ángeles State Park” el cual cuenta con una vista espectacular de la ciudad y sus edificios.

La Tocada Fest. Trae lo mejor en diversión, alimentos tradicionales, espectáculos culturales, Lucha libre en vivo y por supuesto los exponentes musicales del momento, ven y disfruta la presentación de Café Tacuba, Mon Laferte, Panteón Rococó, Jesse & Joy, Molotov y por supuesto Caloncho entre otros más que estarán presentándose el dia 4 de agosto apartir de las 2:00 de la tarde. (https://latocada.frontgatetickets.com/) Los Ángeles State Historic Park está ubicado en el 1245 N. Spring Street Los Angeles, CA 90012

Dentro de la entrevista exclusiva de Miniondas y Caloncho tuvimos la oportunidad de conocerle más a fondo, “creo que es importante a través de la música, transmitir el mensaje de que tenemos que revalorarnos, ser conscientes de que es realmente importante en nuestra existencia, mucho más allá obviamente del consumismo, del trabajo, del desamor, y estos son temas que están muy presentes dentro de mi música, regresar a un principio y disfrutar lo que tienes, lo que has vivido y saber que somos muy afortunados con el solo hecho de existir. Esto es algo que me tiene muy contento y me hace sentir bien conmigo mismo, el poder expresar esto dentro de mi disco, es algo que yo he vivido, que realmente siento y que me encanta comunicar” nos comentó Oscar refiriéndose no solo a su producciones anteriores, si no a su más reciente material “Bálsamo” que como su nombre lo indica es una esencia que pretende curar, “me toco la dicha de pertenecer a esta generación de los milenios, creo que nos podemos definir como cortoplacistas, quiero decir que buscamos el placer instantáneo, líneas mucho más cortas, no tenemos la visión de generaciones arriba, la visión de nuestros padres, con empleos a largo plazo, y esto tiene sus pros y sus contras como todo, no lo digo con pleno orgullo, pero si me gusta que la gente se está preocupando en las cosa importantes, Vivir, disfrutar lo que tienes, disfrutar el placer, la familia, el amor, los animales” agrego Oscar al definir su perspectiva actual.

Dentro de su desarrollo musical, Oscar nos comentó, que la satisfacción a lo que hace es el impulso que le lleva día con día, presentar un material con sentimiento propio le ha categorizado y dentro de su música cálida y brillante podemos experimentar el concepto de libertad y armonía, sus composiciones dan paso a temas sublimes y relajados que encajan en el gusto de generaciones y que proyectan un futuro ideal en la carrera musical de Caloncho.

Dentro de su biografía podemos destacar elementos como:

Su disco Fruta Vol. II debutó #2 en ventas de iTunes y se mantuvo en el top durante 2013 y 2014

Fue nominado al Latín Grammy 2014 en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Alternativo

Sus sincronizaciones en películas y series como Club de Cuervos y Las Aparicio

Fue ganador en las Lunas del Auditorio Nacional como “Artista Revelación” en el 2015

Y todos sus sencillos se han posicionado en el puesto #1 Viral de Spotify

Por nombrar algunos de sus logros.

El Parque Histórico Estatal de Los Ángeles ofrece una oportunidad extraordinaria de recreación y educación en el corazón de Los Ángeles. Dentro de sus 32 acres de espacio abierto directamente adyacente a Chinatown, los visitantes del parque pueden pasear por los senderos y disfrutar de una vista del centro de la ciudad, así como descubrir y celebrar el patrimonio natural y cultural de Los Ángeles.

En 2006, los parques estatales de California desarrollaron una porción temporal de 13 acres del parque para que el público pudiera disfrutar el parque de inmediato. Desde entonces, hemos desarrollado alianzas con instituciones educativas y organizaciones comunitarias para permitir eventos públicos creativos e innovadores. State Parks lo invita a continuar participando en el pasado, presente y futuro de Los Ángeles en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA