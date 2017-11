Una vez más dentro de la temporada decembrina se presenta el show más impactante mundialmente, de acuerdo al público y conocedores del espectáculo, Cavalia llega lleno de sorprendentes elementos audiovisuales, hábiles Jinetes, Majestuosos caballos e impresionantes acróbatas para complementar la música, luz y sonido de un mundo fantástico que extiende su presentación hasta el día siete de enero en donde las familias podrán disfrutar dentro del condado de Ventura, la majia de Odysseo.



El día de mañana, once de noviembre, caminaran la alfombra roja 65 majestuosos ejemplares equinos, estrellas del espectáculo de Odysseo que Cavalia presenta en la ciudad de Camarillo california,

“nos encontraremos con un público maravilloso bajo la gran carpa blanca, comenzando con dos presentaciones el día de mañana y nos sentimos muy contentos de pasar esta temporada con el público de california que siempre nos recibe con los brazos abiertos, es muy confortable pasar en las calles o en algún centro comercial y saber que la gente te saluda y te recuerda, y comentarte que pasaron una experiencia única dentro del show que presentamos, sinceramente en la mejor recompensa que recibimos como artistas” nos comenta Jonathan Gil Delgado originario de Andalusia, España, un jinete que lleva dos años de formar parte de este espectáculo único en el mundo y es uno de los cincuenta artistas que se presentan cada show.

Jonathan Gil delgado de 27 años de edad agrego, “me siento feliz de participar dentro de Cavalia, mi participación con artistas internacionales de por lo menos doce nacionalidades ha sido fantástica, creo que soy una persona que se adapta y aunque los caballos son la parte más importante del espectáculo, vale la pena reconocer que el esfuerzo y disciplina de acróbatas, bailarines, jinetes, música en vivo, son elemento base para el show, también el equipo de publicidad, los organizadores, el equipo técnico son esenciales, mover todo esto en más de 150 tráileres es una locura, pero es una locura buena, que al final del días lo disfrutas mucho, en la parte de la responsabilidad, por supuesto que existe, el dar lo mejor de sí mismo para dar la mejor experiencia al público, tomar en cuenta que estas en un escenario y estas sobre un caballo y tienes compañeros interactuando y tienes que asegurar que todo salga bien, también es parte de esta responsabilidad”

“estoy muy agradecido y comparto con amigos y el público parte de la experiencia en las redes sociales, me comunico con la familia y aunque el horario es diferente y estamos lejos, trato de mantenerme en contacto”

Appaloosa, árabe, Caballo canadiense, Sangre tibia, Lusitano, Pintar Caballo, Percheron Hanoverian Cross, Cuarto caballo, Selle Français, Pura sangre, Pura raza española (PRE.) y Warlander, son características de los caballos de Cavalia, ejemplares que son rigurosamente atendido, cuentan con veterinarios expertos, cuidadores y por qué no, masajistas que ayudan a aliviar cualquier situación de estrés que estos artistas equinos pudieran presentar, los caballos disfrutan del espectáculo, están acostumbrados a viajar y dentro de su tiempo libre disfrutan en campo abierto para juguetear y relajarse cada día, “es importante buscar áreas en donde los caballos sientan libertad y puedan disfrutar de su estancia” nos comentan los coordinadores que buscan lugares amplios para las presentaciones.



Los artistas llevan diferentes vestuarios dentro del evento y de acuerdo a los cambiantes escenarios de un mundo fantástico, un record de 30 segundos como máximo para cambiar hasta siete diferentes vestimentas a lo largo del show para cada uno de los cincuenta artista.

La música en vivo es un elemento sustancial para el espectáculo que da vida a un mundo, un creación en donde el hombre y el animal se fusionan dentro de la historia mágica y de ensueño que Odysseo propone en cada presentación, los bailarines y acróbatas se agrupan en torno a la luz y el sonido como el complemento impactante del mundo de los sueños que complementa esta receta única musicalmente hablando.

Diez toneladas de metal surgen de las más de ochenta toneladas de equipo, levantando con la más moderna tecnología el grandioso escenario de tres niveles con 124 pies de altura, “La gran carpa blanca de la ciudad de Orange cubre 351 pies de largo y 240 pies de ancho en un terreno de 84,000 pies cuadrados”, bajo la carpa darán rienda suelta en una distracción única los actores y los caballos dentro de una aventura ecuestre a lo largo de un escenario de 17,500 pies cuadrados, los coloridos y la iluminación dan vida a la colina esculpida en las 10,000 toneladas de piedra roca y arena transportada exclusivamente para dar ambiente al escenario en donde humanos y caballos representan el mejor de los espectáculos.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA