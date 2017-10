Estas fiestas, o en cualquier otra ocasión, descubre un mundo de recuerdos Disney con el nuevo regalo Disney Vacations

BURBANK, Calif. – ¿Listos para añadir un poquito de polvo mágico a los regalos de estas fiestas… o de cualquier otra época del año? ¡Regala el regalo de Disney!

Justo a tiempo para la temporada de las compras navideñas, Disney hace más fácil que nunca el regalar unas vacaciones Disney mágicas, boletos para los parques temáticos o experiencias especiales Disney para aquellos amigos o familiares afortunados que forman parte de tu lista de regalos. El nuevo Regalo de Disney Vacations, o Gift of Disney Vacations, es el boleto para hacer que los recuerdos Disney duren toda la vida. Gracias a ellos, no tendrás que preguntarte qué regalar. Y no te deberás preocupar por el tamaño, el color o si necesita ensamblaje.

Regalar unas vacaciones Disney es de lo más fácil

Por primera vez, los visitantes pueden elegir entre un portafolio completo de destinos y experiencias Disney para regalar, todo al alcance de un click. Desde una escapada inolvidable en Adventures by Disney o un crucero a bordo de Disney Cruise Line, hasta una visita a las soleadas playas de Aulani, el Resort & Spa de Disney en Ko Olina, Hawai’I, o a una de las incomparables propiedades de Disney Vacation Club, las opciones para elegir un regalo son interminables. O regala también las vacaciones de toda una vida al encantador mundo mágico y de ensueño de Disneyland Resort o de Walt Disney World Resort.

Boletos para Parques Disney y tarjetas de regalo: más opciones para regalar

El regalo Disney, o Gift of Disney, es el obsequio más mágico de todos. Lo más grande, y lo más mágico, puede llegar en paquetes pequeños. Imagina la alegría, la mañana de Navidad, o durante un cumpleaños, aniversario, graduación, nacimiento de un bebé o cualquier otra ocasión, cuando se regala una experiencia Disney. Las Disney Gift Cards pueden ser redimidas por “todo lo que es Disney”, incluyendo mercancías de todo tipo, boletos para los parques temáticos, restaurantes, entretenimiento y estancias en resorts.

Regalar Disney es divertido y fácil. Los visitantes pueden explorar GiveDisneyVacations.com y abrir una página dedicada a cada destino Disney disponible. ¿Deseas regalar una tarjeta de regalo? Visita DisneyGiftCard.com. Cliquea para elegir un diseño de tarjeta, actívala y regala magia al más puro estilo Disney. Las tarjetas son como unas vacaciones Disney en tu bolsillo, diseñadas con colores y temáticas Disney, desde Mickey en las Navidades, Minnie y Mickey celebrando el Día de San Valentín, y hasta incluyen a Goofy, Donald, los Piratas y las Princesas.

Las tarjetas pueden tener cantidades y valores fijos entre $25 y $150, además de valores exactos de $200, $300 y $500. La tarjeta activada con una cantidad específica puede ser enviada a través de internet o dentro de un tarjetero temático, si deseas que represente un

monento inolvidable para la persona receptora. La tarjeta se puede enviar por correo gratis a

cualquier dirección en Estados Unidos, siempre y cuando se elija un envío estándard.

Ya se envíe por correo tradicional o electrónico, la tarjeta puede ser personalizadas con un

mensaje especial de quien la envía. Y ya que la Disney Gift Card no cobra tarifa alguna y nunca

caduca, quien la envía no debe preocuparse de nada más, y simplemente debe dejar que la

magia empiece ya.

Solo durante tiempo limitado

Estas fiestas, en Walt Disney World Resort es más fácil que nunca descubrir la magia de unas

vacaciones Disney con un regalo difícil de creer. Hasta el 15 de noviembre, los visitantes

pueden adquirir unas vacaciones en Walt Disney World Resort, 6 noches/7 días y un paquete

de boletos para una familia de cuatro, con posibilildad de viajar durante 2018, por precios tan

económicos que empiezan en $96 por persona/día en un All-Star Resort de Disney selecto.

Con el fin de celebrar una ocasión tan especial se ha diseñado un paquete exclusivo, con

toques dorados, que incluye una edición limitada de las Magic Bands para todo el grupo. Esta

es una emocionante época para unas vacaciones en Disney World, tras la apertura de la

aclamada área temática Pandora – The World of Avatar en Disney’s Animal Kingdom y futuras

aperturas como Toy Story Land en Disney’s Hollywood Studios en el verano de 2018.

En el Disneyland Resort, los visitantes pueden seguir disfrutando de la nueva y emocionante

Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! en Disney California Adventure Park, y de

muchas más aventuras y experiencias a lo largo y ancho del resort. Esta temporada de fiestas,

no hay como regalar una experiencia Disneyland para toda la familia o para los amigos y

amigas, con una oferta especial que permite visitar el resort durante el año próximo. Un

paquete por $144* por persona, por día, para una familia de cuatro incluye 3 días/2 noches de

estancia en un hotel, así como los boletos para los parques y certificados para cenar en los

restaurantes del hotel. Los visitantes también reciben una sorpresa divertida antes de su

llegada. Se pueden hacer reservas del 16 de noviembre al 27 de noviembre de 2017 para viajar

durante noches selectas del 7 de enero al 1 de febrero de 2018. Y más magia está de camino

en 2018, con el Pixar Fest debutando tanto en Disneyland como en el Disney California

Adventure Park.

Para más información y detalles sobre la variedad de experiencias Disney disponibles, visita

GiveDisneyVacations.com.