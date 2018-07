Que tienen en común una británica, un español y dos talentosos mexicanos?, en que ellos comparten una década de éxitos musicales internacionales, sus temas se escuchan desde Alemania hasta México, recorriendo países europeos y latinoamericanos con una mezcla de música flamenca, indie folk, cumbia y alternativo que les ha permitido interpretar con agrupaciones reconocidas por su trayectoria musical inigualable, como son, los Ángeles azules, el grupo Cañaveral, La Sonora Santanera, Juan Solo y Mr. Kilombo entre otros.

Jenny and the Mexicats comenzaron una aventura en el 2008 que les ha llevado a la cumbre con un sabor muy internacional, seguramente has escuchado temas como “Me voy a ir”, “Verde más allá”, “Frenético ritmo” y por supuesto “Flor”, una obra de arte en videoclip que muestra en su producción, las partes más hermosas de México y sus coloridos alrededores, en un viaje urbano dentro y fuera del corazón de esta gran ciudad.

Dentro de la entrevista exclusiva con David González Bernardos (Instrumentos de percusión del grupo) y Miniondas, nos enteramos de sus inicios y como se formó el grupo;

David: “después del instituto en México, Pantera llego a España con la finalidad de estudiar guitarra flamenca, después de poco tiempo de conocernos, el me presento a Icho y de la misma forma conocí a Jenny, esa casualidad y el circulo de música de Flamenco en Madrid da paso a la creación de este grupo”

La princesa y los Pachucos da origen a una aventura musical de escuela y pronto pone en trayectoria un grupo singular, David nos explica que este fue el primer nombre de batalla de la agrupación, pero sin duda un poco complejo para el público internacional, en su significado y pronunciación, por lo que el grupo decide adoptar el nombre que les acompaña en una década de triunfos, “Jenny and the Mexicats”

David también nos hace la invitación junto con el grupo, para celebrar en un concierto, los diez años de Jenny and the Mexicats”, la cita es el día 26 de Julio en la Ciudad De Anaheim. Acompáñanos a un gran evento en “THE PARISH” en “HOUSE OF BLUES”, donde podrás escuchar y disfrutar de su música.

400 W Disney Way, #337, Anaheim, CA 92802 (Ticketmaster)

¿Pero de donde llega toda esta inspiración musical? preguntamos.

David: “el grupo participa en el proceso de escribir y dar ritmo a las canciones, no nos limitamos musicalmente, esto quiere decir que un tema tiene su propio camino, nos gusta que sea libre y valla a donde tenga que ir, un tema puede comenzar como cumbia y terminar como Scat” nos comentaba David al explicarnos de la fusión musical y ritmos variados que les ha funcionado y que hoy les permite estar de gira internacional, visitando nuevamente la unión americana y muy cerca de nuestro público Miniondas.

JULY 26 – ANAHEIM, CA – THE PARISH @ HOUSE OF BLUES

JULY 27 – LONG BEACH, CA – ALEX’S BAR

JULY 28 – LOS ANGELES, CA – PERSHING SQUARE

“Nuestra comunicación dentro del grupo es muy buena, con una trayectoria de diez años hemos tenido oportunidad de vivir en nuestros países de origen, entender las culturas y abrasarlas, por ejemplo en el caso de México donde hemos vivido en los últimos seis años y a todos nos encanta, la tradición y sobre todo la comida, así como en España e Inglaterra aunque no somos fanáticos de la comida allá, bueno a Jenny si le encanta, pero si, la verdad es que disfrutamos de los países que hemos estado y nos llevamos súper bien, lo cual hace todo esto más agradable aun, y la emoción de los que vamos a visitar, ya que uno nunca sabe en dónde vas a terminar” nos comentó.

Miniondas también le pregunto a David, cual es la estructura de cada concierto?, como se desarrolla y llega a ese clímax musical Para lograr impacta en cada una de sus presentaciones?, a lo cual, David González Bernardos, percusionista del grupo nos explicó; “A lo largo del tiempo Jenny and the Mexicats, han logrado aprender los ritmos que le agradan a diferentes tipos de espectadores, “a los músicos les agrada interpretar ciertas canciones, talvez al público le agradan otras y esto ha sido algo que vamos aprendiendo, formamos sets completos, nos gusta que la gente baile, que se la pase bien, que el set este arriba y allá mucha fiesta, el concierto es padre y divertido, pero también nos agrada encontrar esa parte emotiva, hay para todos y a final de cuentas buscamos que nuestro público junto a nosotros se la pase bien”, nos comento David.

“Para el grupo es fácil hacer música del estilo que se nos presente, aunque se comienza como un reto pero al final todo sale bien, generando grandes amistades con las agrupaciones con las que participamos, es algo emocionante y divertido, de igual forma, nos da la oportunidad a dejar nuestro sello musical en cada colaboración, la trompeta de Jenny da un toque único, la guitarra Flamenca y el cajón flamenco, sin duda alguna ofrece una identidad a estas presentaciones musicales que a fin de cuenta es para el público y su agrado”

Jenny and te Mexicats se encuentra en gira y ponto podrás disfrutar de su talento musical en Anaheim, no te pierdas este extraordinario grupo compuesto de cuatro integrantes, (Jenny Ball, es la vocalista del grupo y da originalidad al tocar la trompeta dentro de las presentaciones, (Luis Días) Icho toca el bass (Bajo y contrabajo), (Alfonso Acosta) Pantera es el guitarrista de la banda y nuestro entrevistado David González Bernardos es el encargado de percusiones tocando el cajón. Disfruta de su presentación de aniversario el día 26 de julio, en “The Perish” en The House of the Blues y descubre porque este grupo es uno de los favoritos internacionalmente.

JBarona/Miniondas/Farandula USA.