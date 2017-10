Iconoclastas, leyendas, revolucionarios, románticos, bohemios y héroes culturales son las figuras centrales en la 8ª edición de la O.C. Film Fiesta, una celebración cinematográfica de la diversidad y patrimonio multicultural del Condado de la Naranja que regresa al corazón de Santa Ana del 6 al 15 de octubre.

El festival de este año arranca el viernes 6 de octubre con el estreno en el Condado de Orange de “Chavela”, el nuevo documental de las directoras Catherine Gund y Daresha Kyi sobre la leyenda de la música ranchera Chavela Vargas. La cantante de origen costarricense emigró a México en su adolescencia buscando un mejor futuro y se convirtió en una artista emblemática de la canción ranchera y de otros géneros regionales mexicanos, así como otros estilos de música latinoamericana. También fue una inspiración para el realizador español ganador del Oscar, Pedro Almodóvar, e incluso cantó en la boda de Elizabeth Taylor en 1957.

Vargas vivió una vida tan apasionada y turbulenta como las canciones que hiciera famosas. En el 2007 recibió un Grammy Lifetime Achievement Award y murió en 2012.

Invitados especiales incluyen director/roquero Sergio Arau, actriz Yareli Arizmendi, documentalista Phillip Rodriguez, escritor Andrew Steele (SNL, Funny or Die, Casa de Mi Padre), el grupo musical The Radioactive Chicken Heads, Hal Glicksman, Josie Talamantez, Naiche Lujan y Profesor Lee W. Gordon, un experto sobre el cine de Orson Welles. Boletos, pases y horario del festival se encuentran en linea en www.ocfilmfiesta.org .

El nuevo documental ‘Chavela’ inagurará la OC Film Fiesta el viernes 6 de octubre.

UNA COMEDIA MEXICANA MODERNA

La O.C. Film Fiesta 2017 incluye largometrajes como “La Vida Inmoral de la Pareja Ideal”, la comedia mexicana del director Manolo Caro sobre el amor no correspondido que se rodó en la romántica y colonial ciudad de San Miguel de Allende. Protagonizan Cecilia Suárez, Andrés Almeida, Manuel García-Rulfo y Paz Vega.

El festival también presentará el estreno en el Condado de Orange del nuevo documental de Phillip Rodríguez, “The Rise And Fall Of The Brown Buffalo”, un retrato del escritor y abogado iconoclasta chicano Oscar Zeta Acosta, quien escribió la novela “Revolt of the Cockroach People” y fue la inspiración de Hunter S. Thompson para el personaje “Dr. Gonzo” en la novela de comedia negra “Fear and Loathing in Las Vegas”.

HUMOR & INMIGRACIÓN

El festival contará con otros eventos especiales, como una exhibición única del corto “A Day Without a Mexican” (1998), una comedia surrealista sobre inmigración que más tarde se convirtiera en un popular largometraje con el mismo título. A la función le seguirá un taller con el director Sergio Arau (“Lucha Underground”) y la actriz Yareli Arizmendi (“Como agua para chocolate”).

“A Day Without A Mexican” se convirtió en la película de mayor éxito en taquilla de la historia del cine mexicano cuando se estrenó en 2004, e inspiró al movimiento “Día sin inmigrantes” en 2016.

UNA GUERRERA & UN CLÁSICO DE ORSON WELLES

El festival de este año también presentará el estreno en Estados Unidos de la galardonada epopeya histórica “Juana Azurduy: Guerrillera de la Gran Nación” del aclamado cineasta boliviano Jorge Sanjinés.

La película cuenta la historia de la legendaria mujer militar del ejército de Simón Bolívar, que también lideró a las comunidades indígenas en la lucha por liberar a América Latina del dominio español.

“Juana Azurduy: Guerrillera de la Patria Grande” del director sudamericano Jorge Sanjinés.

La O.C. Film Fiesta también incluirá una exhibición especial del filme clásico “The Magnificent Ambersons” del legendario realizador Orson Welles en el Heritage Museum of O.C, en una atmósfera de principios del siglo 20. La película, que celebra 75 años de su estreno, está considerada como una de las mejores del cine estadounidense junto a la otra obra maestra de Welles, “Citizen Kane”.

BIENVENIDOS A ‘MAGULANDIA’

La fiesta cinematográfica también mostrará “Visions Of Magulandia: The California Journey of Chicano Artist Gilbert ‘Magu’ Lujan from Los Four to Mental Menudo,” un tributo al reconocido artista chicano. Este evento se presenta en asociación con la exhibición “From Aztlan to Magulandia” de la Universidad de California-Irvine (UCI), que forma parte de la iniciativa nacional “Pacific Standard Time L.A./L.A.” del Instituto Getty.

Luján, conocido como Magú, fue miembro del grupo seminal de arte chicano Los Four, que incluyó a Carlos Almaraz, Frank Romero y Roberto de la Rocha. El trabajo de Magú se distingue por sus colores llamativos, divertido estilo, y uso de coches antiguos o “lowriders”, perros risueños y una iconografía cultural juguetona para crear un mundo idealizado conocido como “Magulandia.” Magú, un pintor y profesor que se inició como boxeador, murió en 2011.

La O.C. Film Fiesta rinde tributo al pintor Gilbert “Magú” Luján con el evento “Visions of Magulandia.”

“Visions of Magulandia” contará con una proyección de videos nunca antes vistos del artista, un panel y una recreación de uno de los debates de la comunidad de Magu “Mental Menudo”. Este proyecto fue posible gracias al apoyo de California Humanities, un socio sin fines de lucro del National Endowment for the Humanities. Visite www.calhum.org .

TACOS DE PELÍCULA

La muestra de cine de este año también servirá para inaugurar el Taco Truck Cinema, un programa de proyecciones gratuitas mensuales en la comunidad que combinan las populares “loncheras” con el séptimo arte.

La entrada general a las funciones de la O.C. Film Fiesta cuesta $10 por película y $5 para estudiantes, maestros, veteranos, y residentes de Santa Ana. También hay pases de festival disponibles $75 que incluyen la admisión a películas, fiestas y eventos especiales y descuentos en restaurantes locales.

La O.C. Film Fiesta es un programa de Media Arts Santa Ana (MASA), un proyecto de Community Partners, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3). Los ingresos generados por el festival de cine subvencionan las clases gratuitas de cine y medios digitales para jóvenes de MASA.

APOYO DE PATROCINADORES

La O.C. Film Fiesta 2017 es posible gracias al apoyo del Consejo de las Artes de California, Cal Humanities, la Ciudad de Santa Ana, el Consulado de México en O.C., el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, Arts O.C., la Cámara de Comercio Hispana de O.C., la Fundación Grupo Ukamao, el Heritage Museum de O.C., el patrocinador exclusivo de radio La Ranchera 96.7 FM, Stay Connected O.C., Miniondas/Farándula USA, Beatnik Bandito, Applebee’s, Mariscos Héctor, Chapter One: Modern Local y The Robbin’s Nest.