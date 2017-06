Visitando la gran ciudad de Los Ángeles nos dimos a la tarea de encontrar uno de los mejores lugares para disfrutar de un ambiente familiar mientras compartimos una delicia entre la gran variedad de comida mexicana, por tradición el sabor mexiquense se comparte en la gran nación norteamericana con orgullo latinoamericano, y que mejor lugar para disfrutar de las delicias mexicanas que “La Tostadería” ubicada en Downtown Los Ángeles.

La Tostadería en el interior del Grand Central Market, justo en el número 317 S Broadway Los Ángeles, CA 90013 te ofrece estacionamiento a bajo costo para que no dudes en disfrutar de un ambiente con música en vivo y los mejores platillos tradicionales, que tal unas tostadas de ceviche de pescado frío acompañadas de, tomate, pepino, cebolla roja, aguacate, cilantro y jugo de lima, o unos Tacos de camarones salvajes con tortilla amarilla de maíz, alioli de estratos, sierra, crema agria y sabores de mango, talvez unos tacos gringos de Camarones y pulpo a la parrilla, alioli chipotle, fresnos, cebollas verdes y rábanos, en lo personal a mí me agrado disfrutar de un suculento Coctel de mariscos con Pulpo, camarones, ostras, cebollas rojas, pepinos, apio, tomate, aguacate, cilantro, evoo y sal marina que realmente no tiene comparación en sabor con ningún otro coctel de la competencia.

El Chef Fernando Villagomez nos comenta que uno de los platillos preferidos dentro del concepto de mariscos al estilo de México y que dentro del Grand Central Market ha dado gran resultado es “La Patrona Burger” una hamburguesa con chamaron acompañada de queso Oaxaca con un sabor único que tan solo compite con el “Sample Plate” que contiene cuatro tacos, de camarón, de pescado, de pulpo, el famoso gringo taco del chef Fernando y dos tostadas, una de chamaron y la otra de ceviche, sin duda alguna, una delicia preparada con un estilo único que le da el sabor tan especial que nos llevó conducir desde la ciudad de Orange al centro de Los Ángeles para comprobar que las recetas del Chef Fernando Villagomez son realmente una delicia al paladar más exigente.

“Son platillos de mariscos al estilo mexicano pero con mi propia interpretación” nos comentó Chef Fernando mientras nos extendía la invitación para que el público de la ciudad de Orange visite La Tostaderia “además el mercado cuenta con estacionamiento para que los visitantes disfruten de una velada súper agradable dentro de su horario de servicio que contempla de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde los siete días de la semana” agrego.

El reconocido Chef Fernando Villagomez es originario de Morelia, Michoacán, Orgulloso mexicano y egresado de la reconocida escuela Cordón Blue, y especializado en conservar los sabores tradicionales de México, agregando un poco de su toque especial para dar gusto a los visitantes internacionales que conocen bien sus platillos, la otra parte de Fernando es reconocida por su exitosa cadena de lugares de Carnitas “Villa Moreliana” cuenta con 5 locaciones en Los Ángeles, y precisamente dentro del Grand Central Market se encuentra uno de los más visitados, acompáñanos a redescubrir el sabor único de las carnitas morelianas en el corazón Angelino en donde encontraras el mejor servicios con el equipo que Fernando Villagomez a formado.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA