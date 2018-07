Inicia clases intensas de actuación bajo la supervisión de la reconocida coach Shari Shaw

Los Ángeles, CA, (30 de Julio, 2018) — Después de haber participado en el piloto de la serie Tattooed Love, Chiquis Rivera vuelve a ser invitada para participar en el largometraje pero en esta ocasión con un papel principal al lado de Edy Ganem (Devious Maids) y Marlon Moreno (El Capo). Las casas productoras: Champion Studios, True Form Films, I Latina Entertainment/Distribuidor y Shooters Films, son las compañías al frente de esta atractiva y emocionante película basada en eventos de la vida real.



Preparandose para interpretar este importante papel, Chiquis esta iniciando su entrenamiento de actuación con la reconocida coach de Hollywood, Shari Shaw. Shaw quien a lo largo de su carrera ha trabajado con cientos de actores de Hollywood como: Roselyn Sanchez (Devious Maids), Max Adler (Glee), Jen Lilley (Days of Our Lives) y Chris Reed (Sons of Anarchy, The Big Bang Theory) entre muchos otros.

“Estoy muy emocionada y bendecida de que esta gran oportunidad se me haya presentado. Para mi es un sueño y también fue el sueño de mi mamá que yo fuera actriz. Estoy lista para dar este paso y me siento más preparada que nunca de aceptar este reto, y muy feliz de aprender de la mano de Shari Shaw, quien es una de las mejores coaches de actuación de Hollywood. Estoy muy agradecida con Dios y con los productores que creen en mi” comenta Chiquis Rivera.

Chiquis dará vida al personaje de Lola en la película de Tattooed Love, una joven que persigue su sueños de ser cantante famosa, trabajando en el mismo lugar de su ex-mejor amiga Yesenia, personaje protagonizado por Edy Ganem, que trabajo con Roselyn Sanchez en Devious Maids.



Tattooed Love es la historia de dos mejores amigas inseparables. Yesenia y Lola fueron “Las Chingonas”, ahora no son más que rivales. Trabajando en el mismo club VIP, Yesenia vive una doble vida como madame y una madre soltera ejemplar, y Lola sigue sus sueños de convertirse en una cantante famosa. Cuando el FBI le tiende una emboscada a Yesenia para forzarla a testificar contra su ex, el jefe de una poderosa banda de trafico humano, Lola se ve obligada a salvar a Yesenia de la prisión, poniendo a prueba su carrera como cantante y su lealtad. Esta es una historia de redención, aceptación y amistad renacida.



Pronto se hará un concurso para encontrar la canción oficial de Tattooed Love. Proximamente, se dará a conocer como la gente puede enviar su canción para ser considerada.