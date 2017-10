La Transmisión En Vivo Tendrá Lugar, el Domingo 19 de Noviembre a las 8:00pm ET en ABC.

Los Angeles, CA (30 de octubre de 2017) – dick clark productions y ABC anunciaron hoy que la cantante, compositora y actriz Christina Aguilera, se presentará en los “2017 American Music Awards” para rendir tributo a Whitney Houston y a la banda sonora de la película “EL Guardaespaldas”, todo un clásico de la cultura popular. El homenaje de la cantante, que contará con un popurrí de las canciones más memorables de The Bodyguard: Original Soundtrack Album, se produce en vísperas del 25 aniversario de la película, que se lanzó el 25 de noviembre de 1992 y que fue protagonizada por una de las artistas favoritas de Aguilera, la fallecida Whitney Houston. Whitney Houston ha ganado 22 American Music Awards y ha sido la cantante más premiada de la historia, incluyendo 8 AMAs en el mismo año. Como ícono pop y artista favorita del público, Aguilera ha ofrecido a sus fans varias presentaciones en los American Music Awards a lo largo de los años, incluyendo su primera actuación en los AMAs en el 2000 con las canciones “What a Girl Wants” y “I Turn to You”, “Ain’t No Other Man,” “Beautiful,” “Dirrty,” “Genie in a Bottle” y “Keeps Gettin’ Better” en 2008, así como su interpretación más reciente de la balada “Say Something” con A Great Big World en 2013. La actriz Viola Davis presentará a Aguilera y su esperado homenaje. Los American Music Awards, el show de premios votados for fans más importante del mundo donde los entusiastas de la música ven a sus artistas favoritos e iconos de la cultura pop unirse para rendir tributo a sus ídolos, nuevos artistas y a los que rompen récords en la escena musical de hoy, se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theater en Los Angeles, el domingo 19 de noviembre a las 8:00pm ET en ABC.

“Me siento honrada de participar en un tributo tan especial de una banda sonora que ha sido una gran inspiración no solo en mi vida personal y profesional, sino en innumerables cantantes aspirantes, llegando a amantes de la música en todo el mundo e influyendo en la historia”, dijo Christina Aguilera. “Rendir tributo a la innigualable, Whitney Houston, es una bendición y estoy agradecida de celebrar el espíritu de sus canciones. Me siento eternamente afortunada de haberla conocido personalmente, dentro y fuera del escenario. Mi profundo agradecimiento por su amabilidad hacia mí cuando sólo estaba empezando en esta industria, su gentileza, generosidad, humanidad y belleza, estuvo a la altura de todo lo que podía haber esperado al conocer a mi ídolo y guardaré siempre un increíble recuerdo de ella”.

Lanzado el 17 de noviembre de 1992, The Bodyguard: Original Soundtrack Album fue el primer álbum (verificado por SoundScan) en vender más de un millón de copias en su primera semana, ganó el Grammy a Album of the Year, ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y es la banda sonora que ha logrado el mayor número de ventas de la historia. “El Guardaespaldas” marcó el debut de Whitney Houston como actriz, mientras que la banda sonora se convirtió en uno de los discos con mayores ventas de la historia, gracias en parte a la interpretación de Whitney con “I Will Always Love You”. Legacy Recordings está celebrando su 25 aniversario con el lanzamiento de Whitney Houston – I Wish You Love: More From The Bodyguard el 17 de noviembre de 2017, que incluye escenas nunca vistas de The Bodyguard Tour (1993-1995); versiones alternativas de las grabaciones de audio para la película; versión remix de “I’m Every Woman”; ilustraciones y más.

La cantante, compositora, productora, directora y actriz, Christina Aguilera, es una de las artistas más exitosas de la última década. Ha vendido más de 43 millones de discos en todo el mundo, logrado cuatro números uno en la lista Billboard Hot 100, tres álbumes top 5 en Estados Unidos, y ha ganado seis Grammys. Ha colaborado con otros artistas legendarios como Herbie Hancock, Andrea Bocelli, Tony Bennett, Elton John y The Rolling Stones. Aguilera también fue la única artista menor de 30 años en formar parte de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de Rolling Stone y fue nombrada una de las personas más influyentes por la revista Time en 2013. La neoyorquina pasó de actuar en espectáculos locales en Pensilvania, donde creció, a lograr su gran oportunidad en “Star Search” en 1992, hasta conseguir un papel en “The New Mickey Mouse Club” de The Disney Channel. Fue su canción “Reflection”, para la película de Disney “Mulan”, la que le consiguió un contrato de grabación con RCA y el lanzamiento de su álbum debut homónimo en el verano de 1999. El álbum rápidamente alcanzó el número uno gracias a su hit “Genie In A Bottle” (que dominó las listas durante cinco semanas y batió récords en todo el mundo) y otros éxitos de listas, incluyendo “What A Girl Wants” y “Come on Over”. Christina ha ganado múltiples premios, incluyendo premios Grammy a Best New Artist, Best Pop Collaboration with Vocals, Best Female Pop Vocal Performance, entre otros. En 2010, Christina añadió a su lista de talentos su trabajo como actriz. Protagonizó su primer largometraje, Burlesque, junto a Cher y Stanley Tucci, que le valió una nominación al Golden Globe por su canción original, “Bound to you”, que coescribió y interpretó. En 2011, Aguilera participó en televisión mostrando su faceta de coach en el programa de NBC, The Voice. El espectáculo fue un éxito inmediato rompiendo récords de audiencia y ganando varios Emmys. En 2015, volvió al mundo de la interpretación con el papel de Jade St. John en la exitosa serie de ABC, “Nashville”. Además, en 2017 rodó para la película “Zoe” protagonizada por Ewan McGregor y participó en “The Emoji Movi” como la voz de Akiko Glitter.

Se anunció previamente que la leyenda musical Diana Ross se subirá al escenario de los “2017 American Music Awards” para una presentación especial, donde también se le entregará el galardón a “American Music Award for Lifetime Achievement” en reconocimiento a su extensa carrera y sus numerosas contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.

Las nominaciones a los “2017 American Music Awards ” se anunciaron a principios de este mes, revelando que Bruno Mars lidera el grupo con ocho nominaciones, entre ellas Artist of the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist – Pop/Rock. The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno, mientras que Justin Bieber, Daddy Yankee y Luis Fonsi recibieron cuatro nominaciones cada uno. Además, Keith Urban obtuvo tres nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron dos nominaciones cada una.

Los ganadores de los American Music Awards son votados en su totalidad por fans. La votación está abierta en todas las categorías, excepto New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, que se abrirá el miércoles 1 de noviembre.

Los nominados a Artist of the Year son Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar y Ed Sheeran. La votación a Artist of the Year terminará el jueves 16 de noviembre a las 8:59:59pm PT. La votación para el resto de categoría se cerrará el lunes 13 de noviembre a las 8:59:59am PT.

Para New Artist of the Year presented by T-Mobile y Collaboration of the Year presented by Xfinity, los fans pueden votar por cada categoría 100 veces al día por plataforma, en una o ambas de las formas que enumeramos a continuación. Para el resto de categorías, los fans pueden votar una vez al día por plataforma de votación.

A través de las páginas web billboard.com/amas y theamas.com/vote

Publicar un tweet en Twitter que incluya el nombre del nominado o su nombre de usuario en Twitter, el nombre de la categoría y #AMAs dentro del tweet

Los nominados a los American Music Awards se basan en las interacciones de los fans, como se refleja en Billboard Magazine y en Billboard.com, incluyendo ventas de álbumes y canciones digitales, airplay de radio, streaming, actividad en redes sociales y giras. Estas mediciones son rastreadas por Billboard y sus socios de datos, incluyendo Nielsen Music y Next Big Sound. El periodo de eligibilidad para los “2017 American Music Awards” fue del 9 de septiembre de 2016 al 14 de septiembre de 2017.

Los patrocinadores de los “2017 American Music Awards” incluyen Comcast’s Xfinity y T-Mobile. Sus socios de medios incluyen Cumulus Media/ Westwood One y Music Choice.

Los “2017 American Music Awards” son producidos por dick clark productions. Allen Shapiro y Mike Mahan son los productores ejecutivos. Larry Klein, Barry Adelman y Mark Bracco son los productores.

Para obtener las últimas noticias sobre los American Music Awards, contenidos exclusivos y más, asegúrese de seguir a AMAs en las redes sociales y unirse a la conversación usando el hashtag oficial del show, #AMAs.

