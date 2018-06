SANTA ANA, Calif., — Durante el Verano los niños tienen más tiempo para jugar en las calles por lo cual los conductores de Waste Management del Sur de California incitan a los padres de familia para que hablen con sus hijos sobre cómo mantenerse seguros mientras juegan afuera y conserven una distancia segura cuando pasen los camiones de basura y reciclaje.

“Nos importa nuestra comunidad que atendemos y proteger su seguridad es nuestra prioridad,” comentó Steevie Bereiter, Gerente de Seguridad de Waste Management del Sur de California. “A los niños les fascinan nuestros camiones de basura y reciclaje. Como hay más niños jugando afuera durante los horarios de servicio y recolección, es importante ser más cuidadosos.”

Los conductores de Waste Management comparten estos cinco consejos para fomentar hábitos de seguridad alrededor de los horarios de servicio de camiones.

Recomendaciones de Seguridad:

Comparte el horario : Asegúrate de que tus hijos sepan que días están nuestros camiones en tu comunidad. Queremos que sean muy cuidadosos cuando estén jugando en la calle.

Asegúrate de que tus hijos sepan que días están nuestros camiones en tu comunidad. Queremos que sean muy cuidadosos cuando estén jugando en la calle. Mantener una distancia segura : Los camiones de colecta se detienen y retroceden constantemente. Por favor enséñale a tus hijos que no deben seguir a los camiones de cerca con sus bicicletas, patinetas o patines.

: Los camiones de colecta se detienen y retroceden constantemente. Por favor enséñale a tus hijos que no deben seguir a los camiones de cerca con sus bicicletas, patinetas o patines. Observar con cuidado : Nos encantan nuestros pequeños fans.¡ Déjales saber a tus niños que pueden ver los camiones a una distancia segura y recuérdales que no deben jugar cerca o donde se encuentren los contenedores de basura y reciclaje.

: Nos encantan nuestros pequeños fans.¡ Déjales saber a tus niños que pueden ver los camiones a una distancia segura y recuérdales que no deben jugar cerca o donde se encuentren los contenedores de basura y reciclaje. Mantenerse alejado : Si tienes un pequeño ayudante en casa, por favor no dejes que te ayude a tirar la basura en el camión. Deja que el equipo local de Waste Management se encargue de mantener limpias nuestras comunidades.

: Si tienes un pequeño ayudante en casa, por favor no dejes que te ayude a tirar la basura en el camión. Deja que el equipo local de Waste Management se encargue de mantener limpias nuestras comunidades. Permanecer visible: Existen varias áreas de visibilidad restringida para los conductores. Si no puedes ver al conductor a los ojos, lo más probable es que no podrá ver a los niños o mascotas.

ABOUT WASTE MANAGEMENT

Waste Management, based in Houston, Texas, is the leading provider of comprehensive waste management services in North America. Through its subsidiaries, the company provides collection, transfer, recycling and resource recovery, and disposal services. It is also a leading developer, operator and owner of landfill gas-to-energy facilities in the United States. The company’s customers include residential, commercial, industrial, and municipal customers throughout North America. To learn more information about Waste Management visit www.wm.com or www.thinkgreen.com.