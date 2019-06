En el 2010, Raoul Ortiz Larracoechea con tan solo veinte años de edad y frente a los grandes comentaristas del fútbol, entrego una sublime narración desde el fondo del corazón, demostrando la esencia total de aquel partido de cuarto de final, México 1986, en el cual Maradona culminara con dos goles al equipo oponente, tan solo bastaba cerrar los ojos y escuchar la voz del Pollo Ortiz para vivir nuevamente la experiencia. Esto le permitió a Raoul enfilarse dentro de una trayectoria que durase una década en el mundo de Televisa Deportes, tras ganar el draft de voces del 2010. Una carrera impresionante que le llevo a formar parte del equipo de profesionales que cubrirían el mundial de Sudáfrica en este mismísimo año, posteriormente su presencia obligada en el mundial de Brasil 2014 y por si fuera poco narrando desde Rusia para el mundo latino en el 2018. Sin duda, una serie de logros impresionantes hasta su retiro de televisa con su última narración el sábado treinta de marzo.

Pollo Ortiz emprende el vuelo en una nueva y excitante aventura en compañía de una leyenda del fútbol, un deportista de los grandes, este jugador comenzó su carrera del balompié en la reconocida casa de estudios que representa la UNAM, cuna de futbolistas en donde nuestro protagonista de 1988 a 1996 puliera sus actitudes deportivas, de 1996 al 2000, jugo para el Guadalajara, cinco años más participo con UANL (Tigres), y posteriormente del 2006 al 2009 formo parte de las Chivas USA, su nombre lo dice todo, Claudio Suárez Sánchez, un connacional mexicano que naciera el 17 de diciembre en el Año 1968 en Texcoco estado de México . Entre los años de 1992 al 2006, Claudio represento a México dentro del equipo Nacional. Suarez estuvo presente en la copa mundial de la FIFA en 1994 en los estados unidos de norte américa, en 1998 en la copa mundial de la FIFA en Francia y aunque no estuvo presente en el 2002, fue elegido en el 2006 para la copa mundial de la FIFA en Alemania donde portaría la camiseta con el número dos, un deportista de hueso colorado que se ganara el sobrenombre de “El Emperador” por su participación dentro de la cancha, su retiro de la cancha fue anunciado un 26 de marzo del 2010, hoy radica en California y su actividad en el Fútbol ha dado un giro profesionalmente.

Sin duda alguna aquí comienza una nueva etapa entre las leyendas del fútbol y Miniondas te trae la exclusiva en deportes a continuación;

“este evento lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho gusto, creo que los cambios son buenos y yo tenía muchas ganas de trabajar en una empresa de este calibre a nivel estados unidos, hacía ya algunos años que quería transmitir para los hermanos latinos que viven y trabajan de este lado de la frontera, esto se presenta para mí como una gran oportunidad y también me han recibido de una forma inmejorable, en realidad” nos comenta Ortiz, posteriormente, tras preguntarle de la importancia de transmitir para innumerables familias en la unión americana, entre ellos más de seis millones de hogares hispanoparlantes, agregó; “si es increíble, y más ahora que se unen Los Santos Laguna, estaremos transmitiendo para todas esas familias latinas, creo que vamos a disfrutarlo y la estaremos pasando a todo dar, quiero mencionar que también tendremos a Los Rallados, tendremos a Cholos, entonces se vendrá un gran torneo de liga, aquí en FOX Deportes ”.

Claudio Suarez; “ El hecho de tener equipos de la liga mexicana en FOX Deportes a mí me entusiasma muchísimo, además se ha hecho un gran equipo de trabajo con gente, la verdad , muy profesional, y esto me permite aprender, no estudie para eso de ser comentarista, pero he ido mejorando y aprendiendo con gente como el Pollo que ahora se une a FOX, con John Laguna, Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo, personajes que ya tienen sus años en este negocio, y me la he pasado muy bien con el hecho de ir a los partidos y participar en la transmisión con Los Rallados, Cholos y próximamente Santos, y bueno ahí vamos creciendo y vamos creciendo también con FOX Deportes ”.

Para Claudio se presenta como una oportunidad de ser un gran analista y nos comentó; “ si me han recibido muy bien y como tú lo comentas, aplico lo que aprendí en la cancha, lo táctico, las jugadas, los pases, el toque de balón, y son experiencias que viví, y ahora fuera de la cancha las vez más fáciles, no es lo mismo estar en el terreno que estar sentado viendo las jugadas para analizarlas mejor y transmitir esta información, hay que celebrar que hay personas que si le gusta analizar las jugadas del fútbol y la verdad es que hemos tenido un gran recibimiento de todo el público aquí en estados unidos “.

FOX Deportes se anota un gol con la incorporación de estas dos estrellas de la rama futbolística, Pollo Ortiz y Claudio Suarez, a sus filas, pero la importancia de llevar a los hogares latino americanos una proyección deportiva de calidad no tiene precio. En el año de 1996 FOX Sports comienza a transmitir y ligeramente cambia de nombre en la busca de llegar a los hogares hispanos que merecían un canal deportivo de calidad, Fox Sports America, Fox Sports World en Español, Fox Sports en Español, fueron títulos que surgieron para acercarse a un público que crecía día a día, el año 2010, marco la diferencia, FOX Deportes comenzaba a transmitir y más de seis millones de hogares de hable hispana, vivieron el tan esperado cambio, un mundo deportivo al cual pertenecer, un mundo que ha demostrado su crecimiento con calidez humana y calidad en deportes, un mundo al cual nuestros protagonistas se sienten orgullosos de pertenecer.

Raoul Ortiz; “si, el fútbol mexicano es una de las ligas más poderosas del continente y ha quedado demostrado, Santos Laguna que hoy se une a Fox Deportes, es un equipo que siempre está en los primeros puesto y que siempre busca ser campeón, rallados de Monterey que lleva muchos años, con mucha inversión y Cholos de Tijuana, que desde su ascenso a primera división ha demostrado que tiene muchas ganas de ser un equipo protagonista, en la última liguilla se logró colar, tristemente perdió con León, pero bueno me parece que tanto John Laguna, Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo , el Pulpo Zúñiga, Claudio Suarez y su servidor, vamos a tratar de dar nuestro máximo esfuerzo en cuestión de emociones , de conocimiento, para llevarles a todas las familias latinas el producto que ellos merecen, obviamente acompañado buen fútbol, ja.. Porque si no hay buen fútbol, por más que ágamos nosotros pues no alcanza, ja.. Pero la verdad yo creo que este será un gran torneo de liga para cerrar el año 2019.” Nos comentó pollo en te risas de los compañeros.

Claudio Suarez; “Yo quiero agregar que algunos aficionados buscan otros equipos y vamos a tener al América de aquí del pollo, ja, en eso empezamos mal, ja, no pero en serio, viene el América, las Chivas, Tigres, León, equipos de tradición que han tenido grandes campañas, gente que los sigue desde puebla hasta New York, con todos los equipos del fútbol mexicano, y que no se lo pierdan”.

Hasta aquí llegó nuestra exclusiva cerrando con la gran invitación para acompañar a los cronistas deportivos dentro de la acción deportiva con FOX Deportes que ya ha comenzado.







JBarona/MiniondasFarandulaUSA.