Muchas veces disponemos de una cuenta de email de nuestro sitio web y para poder leer los mensajes que recibimos solemos hacerlo a través del Webmail de nuestro alojamiento web.

En este mini-tutorial quiero enseñarte cómo puedes configurar el email en Outlook para recibir y enviar mensajes.

Ingresamos a nuestro Outlook desde nuestra PC.

1. Hacemos clic en el menú FILE (ARCHIVO)

2. Luego hacemos clic en Account Settings…

3. Hacemos clic en el botón New… el cual abrirá una nueva ventana donde se iniciará el asistente.

4. Seleccionamos “Manual setup or additional server types”

5. Hacemos clic en el botón Next >

6. Seleccionamos la opción: POP or IMAP

7. Hacemos clic en el botón Next >

8. En esta ventana vamos a colocar la información de nuestra cuenta de email. Tanto la información del Incoming Server como del Outgoing Server nos la provee nuestro servidor de alojamiento web.

Diferencias entre POP y IMAP

IMAP: En este caso estamos accediendo y administrando directamente nuestro correo desde el servidor. Los mensajes que hayamos leído, eliminado o respondido aparecerán como tales, tanto en el servidor como en la aplicación de correo, en este caso el Outlook.

POP: En este caso los nuevos mensajes se descargaran en nuestra PC y se borraran del servidor. Los mensajes que Outlook marca como leídos, eliminados o respondidos no aparecerán como tales en el servidor.

9. Ahora es momento de hacer clic en el botón More Settings…

10. Se presenta una ventana modal con 3 fichas: General, Outgoing Server y Advanced

a. En la ficha General ponemos nuestro email y el nombre de la organización u empresa.

b. En la ficha de Outgoing Server, tildamos el checkbox “My outgoing server (SMTP) requires authentication”. Seleccionamos: “Use same settings as my incoming mail server”

c. En la ficha Advanced, ingresamos la información de los números de puertos para el Incoming Server y el Outgoing Server, remplazando los 000 que está en la imagen.

11. Hacemos clic en el botón OK para cerrar la ventana

12. Finalmente hacemos clic en el botón Next > para probar la configuración del email.

13. Si todo esta correcto se abrirá una nueva ventana modal diciendo que el envío y recepción del email ha sido exitosa.

14. Hacemos clic en el botón Close y aparecerá la última ventana del asistente indicándonos que hemos configurado la cuenta correctamente.

Ten en cuenta que de esta forma puedes administrar varias cuentas de email en un solo lugar utilizando Outlook.



Ing. Clarisa Maman Orfali

clarisa@miniondas.com

Foto Crédito: Pixabay.com