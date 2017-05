tan solo en México

Recaudo 137.9 millones de pesos en su fin de semana de estreno

Se coloco en primer lugar de taquilla

Cómo ser un latin lover arrasó con la taquilla en México en su fin de semana de estreno. En sólo tres días, la película protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek recaudó más de 137.9 millones de pesos.

Con este resultado, Cómo ser un latin lover es ya la película de comedia más taquillera de 2017 en nuestro país. Hasta el momento, ha sido vista por más de 2 millones 750 mil espectadores.

En su segundo fin de semana en Estados Unidos, la cinta se mantiene en el top ten de taquilla, sumando un total de $20,653,320 de dólares.

Cómo ser un latin lover es una comedia dirigida por Ken Marino que también cuenta con las actuaciones de Kristen Bell, Rob Lowe, Vadhir Derbez y Raquel Welch. Cómo ser un latin lover se estrenó en 1118 salas, el lanzamiento más amplio en la historia de Pantelion en la Unión Americana. En México estrenó en más de 3 mil salas de toda la república

Cómo ser un latin lover narra la historia de Máximo, un gigoló especializado en la seducción de ancianas ricas que se casa con una mujer que le dobla en edad. Veinticinco años después, harto y aburrido de despertar junto a su esposa de 80 años, recibe la sorpresa de su vida cuando ella lo abandona. Forzado a salir de su mansión y buscando desesperadamente dónde quedarse, Máximo deberá mudarse con su distante hermana Sara y su adorable hijo nerd Hugo, en su pequeño departamento.

Internacionalmente es la gran producción del año, una comedia en la pantalla grande que incluye la presencia de Raquel Welch en el papel de Celeste, Rob Lowe (Rick), Salma Hayek (Sara), Kristen Bell (Cindy) entre muchos otros artistas principales reunidos en torno al actor y comediante número uno en México, el que me no quiera ir a verla, sin importar el color de su residencia, se habrá perdido de un tratamiento facial a base de risas y carcajadas que no encontrara en ningún otro lugar, la producción con Eugenio Derbez, es simplemente genial.

