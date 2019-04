El cantante habló sobre su albúm debut como cantante y el cómo su abuelo, Vicente Fernández fue quien lo ayudo con esto

Alex Fernández, el hijo del “Potrillo”, seguirá con la dinastía de su familia ya que, con la ‘bendición’ de su abuelo Vicente Fernández pudo concretar su sueño de ser cantante.

El cantante habló sobre su nuevo disco “Sigue la Dinastía” en una rueda de prensa que se llevó acabo en la ciudad de Monterrey México.

Aseguró que el disco ha tenido un éxito rotundo y se encuentra en el puesto número uno de las listas de iTunes, MixUp y Sanborns, además mencionó que está muy agradecido con su abuelo por la oportunidad, pero sobre todo sus fanáticos. ”Estoy agradecido con Dios, con mi abuelo, por darme la oportunidad y feliz de ver la reacción de la gente con el disco”.

Relató que desde su niñez siempre quiso ser cantante, sin embargo, su padre no lo dejó en un momento, ya que su hermana Camila se lanzó primero y eso podría perjudicar su carrera; sin embargo Vicente Fernández lo escuchó cantar y comenzó a manejarlo para comenzar la suya.

Además, el hijo de Alejandro Fernández hizo mención sobre una posible colaboración entre la dinastía Fernández, sin embargo aún no se asegura nada.

“Acaba de salir el tema que vamos a hacer algo nosotros tres, mi abuelo mi papá y yo, o hacer algo con Camila, no se sabe”

Señaló que en el medio existe mucha gente le dice que con ser nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández es muy fácil llegar al éxito, sin embargo él aseguró que es más difícil sobrellevar el legado que su abuelo y su padre le han dejado.

“Yo no me quería poner, Alejandro Fernández Junior, yo no me quería cambiar el nombre… mi abuelo me dijo ponte Alex Fernández” mencionó.