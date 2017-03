“Moonlight” resultó premiada a mejor película tras un error en el que se dio como ganadora a “La La Land”

Tras un error en los Os- antes que ella fue la keniana nacicar que dejó a todos boquiabiertos, “Moonlight”, y no “La La Land”, se impuso como mejor película. En un acontecimiento histórico, el drama de Barry Jen- kins obtuvo el Premio de la Academia el domingo momentos después de que el elenco y equipo de producción del musical de Da- mien Chazelle subiera emociona- do al escenario a recibirlo.

Los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway al parecer habían tomado el sobre equivoca- do: el de mejor actriz para Emma Stone. Cuando se percataron el error, representes del sistema de conteo de votos Price Waterhouse Coopers corrieron al escenario a detener el discurso de aceptación.

Jimmy Kimmel, el anfitrión de la gala, responsabilizó en broma a Steve Harvey, el presentador del certamen Miss Universo que el año pasado anunció errónea- mente a Miss Colombia como la ganadora cuando en realidad la corona era para Miss Filipinas.

De cualquier manera la victo- ria de “Moonlight” resultó sorpre- siva. Con 14 nominaciones, “La La Land” había empatado el récord de “Titanic” y “All About Eve” y se perfilaba como la favorita para el premio mayor. El tierno relato de Jenkins sobre un joven negro gay que crece en los bajos barrios de da en México, Lupita Nyong’o, por su papel de reparto en el filme de 2013 “Twelve Years a Slave”.

Denzel Washington, el favori- to en la categoría de mejor actor, sucumbió sorpresivamente ante Casey Affleck, protagonista del drama familiar “Manchester by the Sea”. La cinta también se llevó el premio al mejor guion original, de su director Kenneth Lonergan.

Entre otros ganadores, el direc- tor iraní Asghar Farhadi obtuvo su segundo Oscar a la mejor película en lengua extranjera por “The Sa- lesman” (“El viajante”), pero el rea- lizador no asistió a la ceremonia en protesta a la medida de Trump que prohíbe la entrada a personas de siete países predominantemen- te musulmanes, incluyendo Irán.

Entre los presentadores lati- nos también estuvieron la actriz mexicana Salma Hayek y el actor español Javier Bardem, y entre los nominados el aclamado drama- turgo y compositor de origen puer- torriqueño Lin-Manuel Miranda, a mejor canción original por “How Far I’ll Go” de la cinta animada “Moana”, y el español Juanjo Gimé- nez a mejor cortometraje por “Ti- mecode” (el premio fue para “Sing”, de Kristof Deák y Anna Udvardy). El segmento In Memoriam incluyó a Lupita Tovar, la actriz mexicana de “Drácula” fallecida el pasado no- viembre, a los 106 años.

Miami costó apenas 1,5 millones de dólares. Su victoria es inusual para una cinta tan pequeña, aun- que había recibido grandes elo- gios de la crítica.

“La La Land” terminó por lle- varse seis estatuillas, que también incluyeron mejor dirección, para Chazelle; mejor música original, de Justin Hurwitz; y mejor can- ción original, por “City of Stars”.

Asimismo recibió el Oscar a la mejor cinematografía, del sue- co Linus Sandgren, con lo que se rompió la racha de cuatro victo- rias consecutivas para fotógrafos latinoamericanos. El mexicano Emmanuel Lubezki ganó los últi- mos tres años, por “The Revenant”, “Birdman” y “Gravity”, justo des- pués de que el chileno Claudio Mi- randa se impusiera por “Life of Pi”. El mexicano Rodrigo Prieto com- petía este año en el rubro por la cinta de Martin Scorsese “Silence”. “Moonlight” también se lle- vó los honores al mejor guion adaptado (Jenkins y Tarell Alvin McCraney) y al mejor actor de re- parto por el trabajo de Mahersha- la Ali. Fue la primera vez en una década que un actor negro fue galardonado en los Oscar.

Ali fue galardonado por su papel de un comerciante de drogas que sirve de guía a un niño aque- jado de problemas. El último intér- prete negro que ganó un Premio de la Academia fue Forest Whi- taker, a mejor actor, por la cinta de 2006 “The Last King of Scotland”.

El premio a la mejor actriz de reparto, como se anticipaba, tam- bién fue para una actriz negra: Viola Davis por su papel de esposa devota en la adaptación de la obra teatral de August Wilson “Fences”. La última actriz negra reconocida.