Desde el momento que nacemos empezamos a envejecer pero no nos preocupamos hasta mas tarde cuando nuestro cuerpo empieza a recordarnos nuestra edad con cansansio o enfermedad. El envejecer exitosamente deberia de ser una meta para todos nosotros pero desgraciadamente muchos de nosostros no tomamos los pasos necesarios para completar esa meta, talvez porque pensamos que es dificil.

Algo que esta disponible para todos y que nos puede ayudar a envejecer exitosamente es el mantenerse activo, fisicamente, mentalmente y socialmente. Estudios han descubiertos que cuerpos y mentes que se mantiened activos tienen mas posibilidades de envejecer sin tantos problemas fisicos y mentales comparados con personas que no hacen ninguna clase de ejercicio. No es necesario ir al gymnasio para acompletar esta meta. Simplemente puede caminar, trotar or correr por 30 minutos al dia y los 30 minutos los puede repartir en incrementos de 10 o 15 minutos, dependiendo de su horario.

De igual manera es importante mantenerse activo mentalmente, una forma es armar rompecabezas o jugar juegos de memoria en la computadora o si no tiene accesso a computadora juegos de cartas que le hagan trabajar su memoria.

Mantenerse activo socialmente es muy importante para prevenir la depresion. Muchas personas adultas pierden a su pareja y a sus amigos debido a la edad y esto en muchos de los casos causa depresion, es muy importante para estas personas que continuen socialmente activas. Aunque talvez se les haga dificil hacer nuevas amistades es muy importante que hagan el esfuerzo para atender fiestas y centros de socializacion. Una de mis favoritas organizaciones que entienden las necesidades de las personas de tercera edad y la importancia de la socializacion es Multi-Ethnic Collaborative of Community Agencies (MECCA). MECCA es una organizacion multi-cultural que colaboran para ayudar a las personas de tercera edad, la organizacion provee los recursos necesarios para facilitar la socializacion a estas personas. La meta de MECCA es romper las barreras del cuidado de salud y mental y proveer servicios sociales. MECCA ofrece ayuda en Español, Iranes, Vietnames y Koreano, Si usted o algun ser querido necesecita ayuda contacten a MECCA al telefono (714)202-4750

Columna: Yolanda Lawler