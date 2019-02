Cuatro grandes estrellas pasan a la gran final de “Mira Quién Baila”

El quinto domingo de la competencia pintaba para ser cardiaco. Cinco grandes estrellas, convertidas en bailarines, se entregaron en cuerpo y alma durante cinco semanas al baile. Su único objetivo era luchar por la fundación que representaban. Los nervios los tenían al hilo, pero también alertas, esta sería la última vez en que podrían conseguir que el público votara por ellos. Pero, una vez con Chyno fuera, ¿quién de los cuatro finalistas se quedará con el primer lugar?

La quinta gala comenzó con cinco competidores: dos mujeres y tres hombres. Para aumentar el reto en la competencia, el show arrancó con un duelo entre hombres y mujeres. Amara La Negra y Clarissa Molina contra El Dasa, Pedro Moreno y Chyno; ellas bailaron ‘Be Italian’ y ellos ‘Surfin’ USA’. Ambos equipos debían ofrecer sus mejores pasos de baile y los jueces elegirían al mejor. Esta vez los bíceps y el optimismo vencieron a las curvas y la seducción.

La primera en pasar a la pista fue Clarissa bailando salsa al ritmo de ‘Quiero Tiempo’, con Juan Carlos. Una vez frente a los jueces, estos le recordaron que estaba en la semifinal de la competencia y que “no hay espacio para errores”, le dijo Casper.

El segundo en llegar al escenario fue El Dasa. Consciente de que su nombre significa “alegría al pueblo”, el cantante mexicano siguió bien dispuesto a ganarse el corazón de los televidentes con sus actuaciones. Tras recordar que fue el más nominado y el más salvado de la temporada bailó el swing ‘Hoy Tengo Tiempo’. Los tres jueces confesaron que habían caído rendidos a sus encantos: “Eres muy encantador”, le dijo Casper; “Eres como el gatito de Shrek”, secundó Yuri, y “Siempre nos contagias con una sonrisa”, insistió Dayanara.

Ahora tocaba el turno de Chyno. El venezolano que tomó el escenario volvió a hacer de las suyas al bailar el vals ‘Mi Sorpresa Fuiste Tú’. La primera en criticarlo fue Dayanara, la reina de belleza reconoció la química que la pareja mostró en el escenario. Yuri reconoció su entrega, su concentración y su sonrisa y Casper alabó la perfección en su postura, movimientos y en las subidas y bajadas; “estoy impresionado”, le dijo.

El siguiente en pasar a la pista fue Pedro. Al ritmo de la rumba ‘Hasta Ayer’, el cubano bailó con Emma hasta lograr una de las mejores críticas de la noche. Dayanara le dijo que era un placer verlo bailar. Casper reconoció que fue muy duro al juzgarlo al principio de la competencia: “pensé que ibas a volver a tu casa muy pronto pero me demostraste que estaba equivocado”. Finalmente, Yuri coincidió con el par de jueces: “irradias disciplina , la entrega te ha traído hasta aquí! También reconoció la química que hubo entre Pedro y Emma: “yo los veo y digo ‘wow, qué sensualidad”.

La última en pasar a la pista fue Amara. Ella bailó un freestyle al ritmo de ‘Fight Song’. Una vez más, se llevó las palmas de los jueces. Casper reconoció que durante la temporada había sido muy difícil juzgarla. “Casi nunca te equivocas”, le dijo. Yuri opinó lo mismo: “Amara, tú te cueces aparte, eres harina de otro costal, como decimos en México”. Finalmente, Dayanara le dijo entre lágrimas: “no hay baile que no puedas bailar, no hay reto que tú no venzas. A ti nada te detiene”.

Ahora había llegado la hora de la verdad. Uno a uno conocimos a los que lograron ubicarse en la gala final. El primer finalista fue El Dasa, el segundo fue Pedro, la tercera fue Clarissa, quien más votos obtuvo, y la última Amara. Luego de despedir a Chyno, los cuatro finalistas debieron volver a la pista para dar una última muestra de su habilidad para el baile. Uno de ellos sería el ganador del premio mayor para la entidad benéfica que representa en la competencia.

Los bailes más importantes de la competencia, los que determinarían a quién le daría su voto el público fueron ‘Photograph’ por El Dasa, ‘Singing in the Rain’ por Pedro Moreno, ‘1, 2, 3’ por Clarisa Molina y ‘El Anillo’ por parte de Amara La Negra.

La gran semifinal de “Mira Quién Baila All Stars” terminó con Cuba, República Domincana y México entregando su último aliento en el escenario. A fin de ganar el favor del público y determinar al que resultará ganador de la edición 2019 del show, Amara, Clarissa, El Dasa y Pedro se enfrentaron por última vez en la pista. Los competidores volverán a enfrentarse por obtener la mayor cantidad de votos en la aplicación Univision Conecta. Sus habilidades para el baile y su encanto serán determinantes para conocer al ganador, ¡la final ya es la próxima semana!

Las cartas están echadas. El público tiene hasta este martes para votar por su favorito y elegir al ganador de la competencia a través de Univision Conecta.

La GRAN FINAL de MQB All Stars será este domingo, 10 de febrero a las 8/7 Centro por Univision.

Imagen: (Desde izquierda a derecha) Semifinalistas de MQB All Stars: El Dasa, Pedro Moreno, Clarissa Molina, Amara La Negra