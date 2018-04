– Maestros de prescolar envían proyectos a PNC Foundation a través de DonorsChoose.org, el plazo vence el 31 de mayo de 2018

– Más de 3,700 maestros de prescolar que enviaron proyectos en 2017 recibirán tarjetas de regalo con valor de $100 en DonorsChoose.org para proyectos futuros

– Un maestro o maestra de prescolar en cada mercado PNC recibirá una tarjeta de regalo con valor de $2,000 para financiar un proyecto en su salón de clases, además de una segunda tarjeta de regalo con valor de $2,000 para ayudar a iniciar otros proyectos de prescolar

PITTSBURGH, 4 de abril de 2018 — Miles de caritas con grandes ojos se iluminarán este año gracias a la alianza con valor de $5 millones entre PNC Foundation y DonorsChoose.org que inicia su segundo año como proveedora de nuevos recursos para programas Head Start y salones de clases de prescolar en escuelas públicas en todos los mercados en los que opera PNC. Este esfuerzo aporta materiales educativos y experiencias que ayudan a preparar a los pequeños para el éxito en la escuela y la vida.

“PNC reconoce que brindar una educación prescolar de alta calidad a todos los niños ayuda a preparar a los futuros trabajadores y líderes comunitarios. Sin embargo, muchos maestros luchan por acceder a recursos para los salones de clases y así dar a sus estudiantes experiencias educativas de la más alta calidad”, dijo el presidente, CEO y presidente del consejo de administración de PNC William S. Demchak. “Este año capitalizaremos la relación establecida con DonorsChoose.org el año pasado al homenajear a los maestros exitosos y al dar continuidad a los esfuerzos locales que proporcionan materiales atractivos a los maestros de prescolar para nutrir las mentes de los pequeños”.

Materiales en camino

PNC Foundation iniciará el ciclo 2018 de captación de recursos con cuatro iniciativas.

Desde ahora y hasta el 31 de mayo de 2018, PNC aportará un dólar por cada dólar donado en apoyo a las solicitudes para proyectos entregadas por maestros de programas Head Start y prescolar en escuelas públicas en las áreas de servicio de PNC que figuran en DonorsChoose.org, sujeto a restricciones y un monto máximo de dólares. La duración de la campaña de equiparación depende del número de solicitudes de proyecto y de los donativos. Las directrices específicas de esta aportación dólar por dólar se encuentra en DonorsChoose.org. Tarjetas de regalo para maestros: Hoy, todos los maestros que sometieron solicitud para proyectos, prescolares en mercados donde opera PNC, en DonorsChoose.org desde el 4 de abril de 2017 recibieron una tarjeta electrónica de regalo con valor de $100, distribuida a través de DonorsChoose.org. Más de 3,700 maestros de programas Head Start y prescolar es escuelas públicas recibieron los fondos para apoyar nuevos proyectos en DonorsChoose.org.

Se homenajeará a un maestro o maestra de prescolar que se destaque en cada mercado donde opera PNC y se le nombrará Héroe de la Educación por sus esfuerzos y participación en la alianza PNC/DonorsChoose.org. Cada Héroe recibirá una tarjeta de regalo con valor de $2,000 para financiar un proyecto en su salón de clases y una segunda tarjeta de regalo con valor de $2,000 para ayudar a iniciar otros proyectos de prescolar que figuren en DonorsChoose.org. Tarjetas de regalo para voluntarios PNC: Todos los empleados de PNC que fueron voluntarios en la iniciativa Grow Up Great en 2017 (alrededor de 17,000) recibirán una tarjeta electrónica de regalo con valor de $50 para apoyar solicitudes de proyectos para prescolar en DonorsChoose.org.

“Aunque los maestros suelen gastar de su propio bolsillo para comprar materiales educativos, siempre necesitan muchos más recursos para ofrecer una experiencia de aprendizaje completa y de alta calidad”, dijo Yasmina S. Vinci, directora ejecutiva de National Head Start Association. “NHSA agradece a sus socios en PNC y DonorsChoose.org por apoyar los esfuerzos de los programas Head Start y abrir una ventana de oportunidad a los niños y las familias más vulnerables de los Estados Unidos”.

Con los recursos adicionales obtenidos mediante la exitosa alianza, la maestra de prescolar de Chicago Denise Lopez-Gill ha ayudado a niños que enfrentan diversas necesidades académicas, emocionales y sociales.

“Estos esfuerzos nos permiten presentar más actividades y oportunidades de aprendizaje de nuevas destrezas a los niños”, dijo Lopez-Gill. “Los materiales que recibí transformaron el ambiente de nuestro salón de clases”.

La alianza capitaliza el impulso ganado en 2017, año en que PNC aportó $2.2 millones para apoyar proyectos de prescolar que aparecieron en DonorsChoose.org. La campaña hizo posible que 244,000 niños de los 21 estados y el Distrito de Columbia donde PNC opera recibieran nuevos materiales educativos y oportunidades de formación. Más de 7,500 proyectos para salones de clases de prescolar se beneficiaron de la subvención de PNC, realizada en apoyo a la iniciativa de educación prescolar Grow Up Great® de PNC.

Brindar educación prescolar de alta calidad no solo es lo correcto, sino que tiene sentido económico. Hay estudios que muestran que la educación prescolar de alta calidad prepara mejor a los niños para destacarse en la escuela y esforzarse por conquistar mayores aspiraciones vocacionales, y que tiene un impacto positivo en la sociedad. A largo plazo, la sociedad ahorra hasta $13 por cada dólar destinado a la educación prescolar de alta calidad en niños en riesgo.

“PNC y DonorsChoose.org saben cuánto se esfuerzan los maestros de programas Head Start y prescolar para dar vida al aprendizaje cada día”, dijo Charles Best, fundador y CEO de DonorsChoose.org. “Estamos muy entusiasmados por colaborar nuevamente con PNC y apoyar a aún más maestros y estudiantes de los programas Head Start y las escuelas públicas de prescolar, y enriquecer sus experiencias en los salones de clases”.

La alianza de PNC Foundation con DonorsChoose.org facilita al público en general la labor de apoyar a los salones de clases en las escuelas públicas de prescolar. Los donantes que aportan a proyectos que cumplen con los requisitos ven sus donativos equiparados por PNC y saben exactamente a qué se destina cada dólar que dan a los maestros y estudiantes.

Se invita a maestros y donantes a obtener más información en www.PNCGrowUpGreat.com/donorschoose.

Fundada en el año 2000 por un maestro de historia del Bronx, DonorsChoose.org ha recaudado más de $645 millones para los salones de clases de los Estados Unidos. Los maestros se acercan a DonorsChoose.org para solicitar los materiales y las experiencias que más necesitan en sus salones de clases y los donantes financian los proyectos que más los inspiran. Más de tres millones de personas y socios han financiado más de un millón de proyectos en el sitio web, llegando a 27 millones de estudiantes y haciendo de DonorsChoose.org la plataforma líder en la tarea de apoyar a las escuelas públicas del país.

DonorsChoose.org es la única plataforma de crowdfunding que verifica cada solicitud, entrega los materiales directamente a las escuelas y reporta el impacto de cada proyecto financiado con fotografías, notas de agradecimiento y un informe de costos que muestra cómo se gastó cada dólar. En 2014, DonorsChoose.org figuró entre las 10 primeras organizaciones de la lista de Compañías Más Innovadoras del Mundo de Fast Company, siendo la primera ocasión en que una organización de beneficencia recibe este reconocimiento.

National Head Start Association es una asociación no lucrativa comprometida con la convicción de que cada niño, sin importar las circunstancias de su nacimiento, tiene la capacidad de tener éxito en la escuela y en la vida. Las oportunidades que ofrecen los programas Head Start ayudan a tener niños y familias más saludables y empoderadas, así como comunidades más fuertes y prósperas. National Head Start Association es la voz de más de 1 millón de niños, 200,000 empleados y 1,600 becarios de Head Start en los Estados Unidos. Si desea más información visite www.nhsa.org y siga a @NatlHeadStart.

PNC Foundation recibe el grueso de sus fondos de The PNC Financial Services Group (www.pnc.com) y apoya activamente a organizaciones que brindan servicios a beneficio de las comunidades donde tiene una presencia significativa. La fundación concentra su misión filantrópica en proyectos de educación en la primera infancia y desarrollo comunitario y económico, incluidas las artes y la cultura. Gracias a Grow Up Great® de PNC, su causa insignia que nació en 2004, PNC ha creado una iniciativa bilingüe y multianual de $350 millones para ayudar a preparar a los niños desde que nacen hasta que tienen 5 años para que tengan éxito en la escuela y la vida. Si desea más información visite www.pncgrowupgreat.com.

