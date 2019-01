Ciudad de México.- El cantante español David Bisbal anunció una gira de presentaciones, como parte del David Bisbal tour USA 2019 por nueve ciudades de Estados Unidos, -entre ellas Los Ángeles-, nación a la que no había regresado desde 2012.

El cantante iniciará el 10 de febrero con un concierto en Chicago, para después seguir por Nueva York, Miami, Houston, Dallas, Los Ángeles, entre otras ciudades y cerrará el 21 de febrero en Sacramento, California.

Después, el cantante de “Bulerías” también tiene contemplados conciertos el 16 de mayo en Bruselas, Bélgica, y el 17 de mayo en el Olympia de París.

“He tenido una gran bendición de poder colaborar con grandes artistas, desde Juan Luis Guerra, Juan Gabriel, Christian Nodal, Pedro Fernández, Raphael, Alejandro Sánz, Espinosa Paz, El Recodo y Sebastián Yatra, entre muchos más”, anotó.

“Por eso me siento contento, porque además de llevar la bandera de mi patria es un gran orgullo que a través de colaboraciones que he hecho con ellos represento a la música latina en el mundo y eso me gusta mucho”, resaltó.

David Bisbal, ganador de 3 Grammy Latino, indicó que desde los inicios de su carrera, ha cumplido todos sus sueños “pero es un sueño que no me deja dormir porque surgen más sueños y para eso hay que trabajar mucho”.

“Desde que me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco no he parado de cumplir un sueño tras otro y así como los he cumplido me han aparecido más y esto es lo que me tiene para no dormirme en los laureles”, declaró.

“Siempre hay que esforzarte cada día porque la gente quiere cosas nuevas de ti, porque hay que cuidar la voz, que esté en buenas condiciones, y porque la música es maravillosa para compartirla con la gente”, aseguró.

“Estoy orgulloso de llevar la bandera de España y de la música latina en general por el mundo”, manifestó el cantante David Bisbal, quien dijo que esa es una de sus máximas responsabilidades como artista.

“Me encanta llevar esa responsabilidad y también poder llevar todos los géneros que he interpretado y que hablan de la riqueza de nuestra música”, dijo el cantante nacido en Almería.

Bisbal comentó que le gustaría grabar un álbum con grandes maestros de la música como Armando Manzanero, Tomatito, Dudamel, porque dijo con una producción así perduraría y nunca se pasaría de moda, concluyó.