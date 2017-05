Deborah Cox, reconocida actriz, cantante y compositora, Cox en el año de 1988 rompió el record del sencillo más sonado en el año, de acuerdo a Billboard con su tema, “Nobody’s Supposed to Be Here. Deborah es originaria de la Ciudad de Toronto en Canada y nació un día trece de Julio del año 1973, en un principio de su carrera cuenta participaciones en comerciales televisados, a la corta edad de doce años, para descubrir posteriormente su talento como compositora e intérprete de sus propias canciones, por su puesto el talento y perseverancia le llevaron muy pronto a visitar Broadway y abrirse paso en la pantalla grande, y justo dos días antes de finalizar el mes de mayo, podras disfrutar de la mágica temporada dentro del calendario del Segerstrom Center, el cual se galardona con su presentación estallar en “The Bodyguard” con la participación de Judson Mills como su guardaespaldas

“La mundialmente famosa superestrella del pop Rachel Marron ha contratado al ex agente del Servicio Secreto Frank Farmer para protegerla de un acosador anónimo. Al principio, la destemplada y libre Marron se encuentra en desacuerdo con su guardaespaldas disciplinado y con aversión al riesgo, pero a medida que las amenazas de su acosador se intensifican, ella y Farmer comienzan a enamorarse. The Bodyguard es una impresionante adaptación musical del thriller romántico de 1992 en Segerstrom Hall en Costa Mesa, protagonizada por la estrella de R & B nominada al Grammy, Deborah Cox, e incluye canciones irresistibles como “Queen of the Night”, “So Emotional” y uno de los más vendidos Canciones de todos los tiempos: “Siempre Te Amaré”.( “I Will Always Love You.”)”

The Bodyguard se presentara del 30 de mayo al 11 de junio del presente año, con los temas favoritos para el deleite del público del Condado de Orange, en el Segerstrom Center For The Arts en Costa Mesa California

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA