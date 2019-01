Establecer límites a los niños es determinante en su desarrollo, aseguró el pedagogo Gerardo Mendive

Las matemáticas y la ortografía son importantes en la formación de un niño, pero también lo son las habilidades que adquieran para conocerse a sí mismos, tener autocontrol, desarrollar autoestima, empatía, ser asertivos y resolver conflictos, capacidades que se adquieren tanto en la familia como en los centros educativos.

Los límites que se marcan a los menores de edad son determinantes para consolidar esas habilidades. La falta de ellos, dicen los especialistas, es abandono. Gerardo Mendive, maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación, explicó que uno de los derechos de los niños es tener contención y orientación por parte de las personas adultas que los rodean, lo que significa poner límites. En ocasiones saber decir “no” es una forma de protegerlos, aseguró.

El pedagogo uruguayo que realizó estudios en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo, Uruguay, y en la Universidad Iberoamericana, México, comentó que los asuntos más importantes de la educación no se pueden evaluar: la autoestima, la capacidad de solidaridad, la capacidad de compasión del ser humano, su nivel de congruencia, su alegría respecto a la vida y su compañerismo, entre otros.

Agregó que quedó en el pasado el que únicamente es importante la inteligencia académica, porque los principales problemas del ser humano no se resuelven sólo con conocimientos. El especialista mencionó que la educación requiere límites y libertad.

Los niños y las niñas tienen derecho a tener adultos amorosos que los cuiden, acompañen, guíen y orienten. La escuela, expuso, tiene la obligación y la responsabilidad de acompañar de la mejor manera este proceso de desarrollo.

Mendive apuntó que la educación en cuanto a valores, que está de moda y que se relaciona con la libertad y los límites, no significa educar desde el discurso, sino básicamente desde lo que se está viviendo en el día a día. “Me parece que la primera responsabilidad familiar es eso: padres amorosos y presentes, no hablemos de perfectos porque el ser humano no lo es, siempre vamos a tener terrenos de incongruencia, de contradicciones, pero sí estamos en un compromiso de crecimiento personal”, detalló.