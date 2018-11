Guillermo del Toro dirigirá, escribirá y producirá una versión musical de “Pinocho” para Netflix.

A través de su cuenta de Twitter, la plataforma dio a conocer que el cineasta será el encargado de este nuevo proyecto.

“Rompiendo noticias de Guillermo del Toro: el cineasta galardonado de la Academia escribirá, producirá y dirigirá una versión musical de stop motion de ‘Pinocho’ para Netflix”, se lee en su cuenta.

El cineasta dijo que ha querido hacer esta película desde que tiene memoria.

La cinta será una versión stop motion de “Pinocho”, que estará ambientada en la Italia de los años 30. El actor habló de cómo ha influido en su vida está película y comentó un poco sobre la nueva cinta. “Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con ‘Pinocho’. “En nuestra historia, ‘Pinocho’ es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario tras el que comprenderá más profundamente a su padre y al mundo real”, comentó Del Toro.