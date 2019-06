Colocándose en los primeras posiciones en varias emisoras radiales en Michoacán, Jalisco, Colima, Puebla,Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, entre otros mercados en la República Mexicana, Roberto Hernández mejor conocido como “EL RH”, nos trae por fin su sencillo “PERFECTA” a los Estados Unidos.

Este tema romántico grabado en versión sierreña, fue grabado a fines del 2018 y desde principios del 2019 “PERFECTA” se empezó a consolidar rápidamente en varias ciudades de México.

Luego del lanzamiento del tema anterior del corrido clásico titulado “El Ayudante” con la colaboración de Los Originales de San Juan, el tema PERFECTA está magistralmente interpretado por Roberto Hernández el RH. A partir del 14 de junio el público del otro lado de la frontera ya podrá disfrutarlo y adquirirlo en todas las plataformas digitales.

PERFECTA es parte de lo que será su décimo disco que saldrá próximamente bajo el apoyo de Don Chuy Chavez lider de Los Originales de San Juan. “Surgió en un encuentro no planeado entre Chuy Chavez y yo en Reno NV donde ellos tenían una presentación. Don Chuy me conoce desde muy niño y me reconoció, me invitó a cantar al escenario y después platicamos para ponernos al dia, le comente de mi proyecto y le gusto la idea, quien estuvo dispuesto a ser parte ejecutiva y en noviembre del 2018 grabamos los primeros temas en su estudio”. Comenta Roberto. Su nuevo disco fue grabado en “Estudio Cuarenta” de Guadalajara, Jalisco, acompañado por los músicos Los Originales de San Juan y bajo la ingeniería de grabación y masterización estuvo a cargo de Juan Gallardo Guevara.

El RH se prepara para llegar a cubrir compromisos promocionales por varias ciudades en México donde el tema está muy fuerte, para regresar a la Unión Americana a presentarlo a los medios de comunicación generales y online en español a lo largo de los Estados Unidos. se está promocionando desde hace semanas ya está sonando fuertemente en varias emisoras radiales de la República Mexicana.