Los tigres del norte se presentan como el grupo norteño oficial que encabezara la celebración denominada “El día internacional de la música Norteña” la cual dio comienzo al filo de las tres de la tarde del día 20 de agosto, en el Pico Ribera Sport arena, reconocido como la casa de los eventos tradicionales y la música regional que le acompaña.

El popular grupo originario de Sinaloa México formado a finales de los años 60’s, tiene una larga trayectoria de premios logrados con esfuerzo y dedicación, dentro de las productoras disqueras que han grabado al grupo de Los Tigres del norte se encuentran, Discos Fama, Golondrina, EMI POPS, Profono Internacional, Poster, Melody, Musivisa, FonoVisa, Universal, Gamma, Gran Vía Musical De Ediciones

Discos DLB, en su género Norteño y cumbia Norteña, El grupo hoy en día cuenta en tiempo presente con la participación de Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara, quienes continúan interpretando temas nuevos y del recuerdo, los cuales a pesar del tiempo transcurrido continúan siendo un tema de actualidad dentro de la comunidad y su sentir.

Justo se abrían las puertas del autobús que transportara la agrupación norteña y su equipo y la multitud buscaba la forma de obtener una fotografía con algún participante, todo concurrió en orden y los tigres se abrían paso al cubículo en donde los medios de comunicación, tanto televisivos, así como la prensa les esperaban, agradecieron al público que les esperaba, saludaron a los medios y agregaron “estamos muy felices y contentos de estar aquí y participar en un evento que representa nuestro género, muchas gracias a todos”



Hernán Hernández nos comentó el agrado que siente al saber que los mexicanos festejas y celebran con el corazón al preguntarle sobre la celebración de día 15 de septiembre en donde estarán representando a México “creo que se siente aún más bonito ser y representar a los mexicanos fuera de México, ya que así podemos representar y acompañar a nuestra gente a través de nuestras canciones” nos comentó Hernán mostrando ese cariño que siente por la patria mexicana, sentimiento que los tigres comparten en sus interpretaciones.



Jorge Hernández de Los Tigres del Norte nos expresa al hablar de los cambios dentro de la agrupación y su trayectoria “Creo que en la presentación de nuestros temas ha habido una evolución bastante fuerte, a pasar de que algunos de los miembros originales no se encuentran con nosotros, buscamos en los nuevos interpretes un punto medio y no salirnos de la línea, el mensaje y lo que representa a los tigres con nuevas ideas pero sobre todos continuando con letras originales y temas originales para no imitar a nadie o seguir lo que alguien más hace, creo que eso es lo más importante para nosotros” agrego Jorge minutos antes de su presentación en el popular evento donde también se presentaron, Los Rieleros del Norte, Lalo Mora, y Azabache, Brío Norteño, y La Fe, entre otros representantes del género norteño tanto de México como de Estados Unidos.

“El día internacional de la música Norteña” también fue un evento para las personas que disfrutan de deportes extremos ya que la presentación estuvo acompañada de un tradicional jaripeo de lujo para el deleite de los participantes que aseguraron que no pueden esperar para la segunda presentación del Día Internacional de la Música norteña el 2018

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA