ANAHEIM, Calif. (13 de marzo de 2017) – Casi 400 millones de visitantes se han embarcado en la aventura pirata de Disneyland Park. Ha inspirado una franquicia cinematográfica extraordinariamente popular. Y las letras de su canción principal, “Yo Ho (A Pirate’s Life for Me”), son reconocidas alrededor del mundo. Por supuesto, se trata de Pirates of the Caribbean, la atracción que el 18 de marzo de 2017 celebra su 50 aniversario.

Para celebrar esta ocasión tan especial, los visitantes están invitados a disfrutar, a partir del 16 de marzo, de entretenimiento de lo más pirata, productos a la venta exclusivos y comida y bebida especial. De buen seguro Disneyland se va a llenar de piratas brabucones por un tiempo limitado de pura diversión.

• A partir del 16 de marzo: los visitantes podrán degustar comida de inspiración pirata muy especial en French Market Restaurant, Mint Julep Bar, Harbour Galley, Royal Street Veranda, Cafe Orleans y Blue Bayou Restaurant. Blue Bayou también celebra su 50 aniversario el 18 de marzo. Los platos varían dependiendo del restaurante e incluirán:

o Sandwich de tiras de cerdo bucanero: cerdo al adobo Jerk con salsa de barbacoa dulce y picante.

o Ensalada de col con piña al estilo caribeño y yuca frita.

o Beignets del Tesoro Perdido: beignets, o rosquillas de New Orleans, con sabor a limón y azúcar en polvo dorado.

o Ponche de la Bandera Pirata o Jolly Roger Punch: zumos de especias tropicales con un toque de piña, naranja y mango.

o Cocido de Pollo Caribeño Calipso: pollo sazonado al estilo caribeño con cebolla, zanahoria, tomate, papas y yuca.

o Churro Dorado: churro con aderezo dorado.

• El viernes 17 de marzo: entretenimiento de temática pirata cobrará vida alrededor de la New Orleans Square, incluyendo actuaciones de los Bootstrappers y Lucky the Pirate.

• El sábado 18 de marzo: el día oficial del aniversario de la atracción contará con aún más entretenimiento, incluyendo apariciones por parte del mismísimo pirata, el legendario Jack Sparrow. Los visitantes podrán adquirir productos a la venta específicos para el aniversario, disponibles por tiempo limitado, en la New Orleans Square, hasta agotar las existencias. Las tarjetas coleccionables Pirate Speak! estarán disponibles para aquellos visitantes que deseen hablar como un pirata de verdad.

Los visitantes deben estar preparados para sorpresas especiales adicionales el 18 de marzo.

La atracción original de Pirates of the Caribbean sentó las bases para futuras atracciones en parques de atracciones gracias a su narrativa y tecnología revolucionarias, presentando aproximadamente 120 Audio-Animatronics, o animatrónics con audio. La popular atracción ha inspirado cinco películas, la quinta de las cuales, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, llega a los cines el 26 de mayo de 2017.

Para 50 años de recuerdos y datos curiosos, visite nuestra hoja histórica de datos en DisneylandNews.com.