Ahora es la ocasión ideal para que los visitantes ‘sean más felices’ con las Experiencias Star Wars, la celebración del Año Nuevo Lunar, el Disney California Adventure Food & Wine Festival, el primer Pixar Fest y mucho más

También hay ofertas especiales en los hoteles del Disneyland Resort: Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel y Disney’s Paradise Pier Hotel

ANAHEIM, Calif. (8 de enero de 2018) – El Disneyland Resort inicia el año nuevo con una oferta especial para los residentes del sur de California, justo a tiempo para que los visitantes “sean más felices” con nuevas experiencias Star Wars en Disneyland Park, la celebración del Año Nuevo Lunar, una de las favoritas de los visitantes, y el regreso a Disney California Adventure Park del popular Food & Wine Festival, o Festival de Gastronomía y Vino, además del primer Pixar Fest, una celebración de las historias y personajes de Pixar Animation Studios que tendrá lugar a lo largo y ancho del Resort. Además, y durante tiempo limitado, los tres hoteles del Disneyland Resort ofrecen precios especiales en habitaciones estándar y premium.

La oferta de boletos para residentes del sur de California* presenta opciones flexibles para pasar dos o tres días de magia y aventura a precios especiales. Durante tiempo limitado, los visitantes pueden elegir entre estas opciones de compra, lo que puede suponer un ahorro de hasta un 25% en boletos selectos de varios días para los residentes del sur de California:

Boleto de 2 días con la opción de visitar un parque por día por $159.

Park Hopper de 2 días por $204.

Boleto de 3 días con la opción de visitar un parque por día desde $199.

Park Hopper de tres días por $244.

Estos boletos, a la venta por tiempo limitado, son ideal para que los residentes del sur de California alberguen recuerdos inolvidables y “sean más felices” con sus familiares y amigos.

Los visitantes que aprovechen estos boletos especiales disfrutarán de las atracciones clásicas y los espectáculos habituales a lo largo y ancho del resort, así como nuevas y emocionantes experiencias.

Además, también durante los primeros meses del año, los visitantes dispondrán de ofertas especiales en los hoteles, para que así conviertan su visita en un escape vacacional y se rodeen de la magia en cualquiera de los tres Hoteles del Disneyland Resort. Los huéspedes podrán ahorrar dinero en habitaciones estándar y premium durante noches selectas desde el 7 de enero de 2018 hasta el 12 de abril de 2018, siempre y cuando hagan la reserva antes de 17 de marzo de 2018.** Esta es una ocasión ideal para hospedarse en el recientemente renovado Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, el clásico contemporáneo Disneyland Hotel y el temático costero Disney’s Paradise Pier Hotel. Visita DisneylandEspanol.com para más detalles.

‘Sea más aventurero o aventurera que nunca’

con las Experiencias Star Wars en Disneyland

En Disneyland, los visitantes disfrutarán de las nuevas renovaciones inspiradas por el reciente filme “Star Wars: The Last Jedi”. Los visitantes viajarán a nuevos mundos, se toparán con algunos de sus personajes favoritos y se adentrarán en algunos de los momentos más emocionantes del episodio más reciente de la saga legendaria de Star Wars. Sus fans también podrán disfrutar de productos temáticos especiales de Star Wars de todo tipo, ya a la venta.

Los visitantes del Star Wars Launch Bay podrán contemplar algunas de las adiciones nuevas a la galería, incluyendo entrevistas en vídeo con los creadores de “Star Wars: The Last Jedi” y una mirada a Star Wars: Galaxy’s Edge, la nueva área temática que abrirá sus puertas en Disneyland en 2019.

podrán contemplar algunas de las adiciones nuevas a la galería, incluyendo entrevistas en vídeo con los creadores de “Star Wars: The Last Jedi” y una mirada a Star Wars: Galaxy’s Edge, la nueva área temática que abrirá sus puertas en Disneyland en 2019. Una nueva y emocionante aventura ha aterrizado en Star Tours—The Adventures Continue . La nueva secuencia lleva a los pasajeros a dos destinos nuevos e impresionantes: Crait, el escenario de la batalla épica en “Star Wars: The Last Jedi” y Batuu, el puesto de avanzada que los visitantes descubrirán cuando Star Wars: Galaxy’s Edge abra sus puertas en 2019.

. La nueva secuencia lleva a los pasajeros a dos destinos nuevos e impresionantes: Crait, el escenario de la batalla épica en “Star Wars: The Last Jedi” y Batuu, el puesto de avanzada que los visitantes descubrirán cuando Star Wars: Galaxy’s Edge abra sus puertas en 2019. También en Star Wars Launch Bay, los visitantes se toparán cara a cara con algunos de los grandes héroes y villanos de Star Wars: podrán compartir un abrazo peludo con Chewbacca , el heroico guerrero Wookiee, o posar frente al amenazador Darth Vader .

, el heroico guerrero Wookiee, o posar frente al amenazador . En el Tomorrowland Theater, los visitantes podrán ser espectadores de los momentos más icónicos de todos los filmes de Star Wars, pasados y presentes, en Star Wars: Path of the Jedi . Esta experiencia cinemática espectacular ha sido puesta al día con escenas del filme más reciente, “Star Wars: The Last Jedi.”

. Esta experiencia cinemática espectacular ha sido puesta al día con escenas del filme más reciente, “Star Wars: The Last Jedi.” Los Padawans más jóvenes podrán aprender los caminos de la Fuerza para después poner a prueba sus habilidades con el fin de asegurarse si tienen lo que deben tener para ser un verdadero Jedi y derrotar al Lado Oscuro en Jedi Training: Trials of the Temple.

‘Sea más afortunado que nunca’ durante

la Celebración del Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure

Disneyland Resort presenta la más grande de sus celebraciones del Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure Park, del 26 de enero al 18 de febrero, cuando se conmemorará el Año del Perro. La celebración, que se extiende a lo largo de 24 días, está repleta de espectáculos multiculturales, actividades bañadas en diversión sin fin, decoración exquisita, gastronomía deliciosa y productos temáticos a la venta.

Algunos de los eventos más destacados de la celebración incluyen el “Hurry Home—Lunar New Year Celebration”, el entrañable espectáculo nocturno y acuático que tiene lugar en Paradise Bay justo antes de “World of Color”; “Mulan’s Lunar New Year Procession”, o la Procesión del Año Nuevo Lunar de Mulan, que celebra la familia y la amistad; un Muro de la Buena Suerte; oportunidades para encontrarse con Goofy, el Dios de la Buena Fortuna, además de Pluto, Mickey, Minnie, Chip ‘n Dale, Mulan y Mushu, todos luciendo sus vestimentas del Año Nuevo Lunar; y mucho más.

‘Obtén más sabor que nunca’ en el popular

Disney California Adventure Food & Wine Festival

El popular Disney California Adventure Food & Wine Festival regresa del 2 de marzo del 12 de abril, con sabores y comidas inspiradas en el Estado Dorado. Este festival culinario presenta gastronomía deliciosa, bebidas especiales y entretenimiento incomparable para que puedan ser disfrutados por los visitantes de todas las edades. Con experiencias diariamente durante las seis semanas, los visitantes siempre tendrán algo de qué disfrutar y degustar, ya que las experiencias tan distintivamente Disney.

El Disney California Adventure Food & Wine Festival ofrece bebida y comida única en más de una docena de los Mercados del Festival o Festival Marketplaces, junto con música en vivo, espectáculos y actividades especiales. Los visitantes podrán presenciar las presentaciones y demostraciones que llevarán a cabo chefs famosos como Robert Irvine, Alex Guarnaschelli y Shaun O’Neale, degustaciones y catas de comidas y bebidas, cenas con enólogos, seminaries de cerveza, vino y licores, y mucho más.***

‘Sé más mágico que nunca’ en el primer Pixar Fest

Pixar Fest, la mayor celebración en un parque temático de las entrañables historias y personajes de Pixar Animation Studios, dará inicio el 13 de abril en el Disneyland Resort.

Un nuevo show de fuegos artificiales nocturno debuta en Disneyland: “Together Forever—A Pixar Nighttime Spectacular” celebra las historias de Pixar que nos han maravillado durante décadas iluminando el cielo y conectando a los visitants con los personajes que ya conocen y aman. Además de la pirotecnia impresionante y la música memorable, su historia, tan entrañable como mágica, celebra el tema de la amistad, un concepto siempre presente en la animación de Pixar. Los visitantes son invitados a embarcarse en un viaje emocional que da inicio con el encuentro improbable de dos miembros de Pixar. La historia sigue sus aventuras, desafiando obstáculos y creando amistades para siempre. “Together Forever”, o “Juntos para siempre”, cobra vida a través de proyecciones en localizaciones icónicas del parque: el Castillo de la Bella Durmiente, las pantallas de agua en el Rivers of America, la fachada de “it’s a small world” y los edificios de Main Street, U.S.A. La legendaria tradición de Tinker Bell o Campanilla, volando sobre el Castillo de la Bella Durmiente también presentará un giro muy Pixar, protagonizado por un Buzz Lightyear volador.

celebra las historias de Pixar que nos han maravillado durante décadas iluminando el cielo y conectando a los visitants con los personajes que ya conocen y aman. Además de la pirotecnia impresionante y la música memorable, su historia, tan entrañable como mágica, celebra el tema de la amistad, un concepto siempre presente en la animación de Pixar. Los visitantes son invitados a embarcarse en un viaje emocional que da inicio con el encuentro improbable de dos miembros de Pixar. La historia sigue sus aventuras, desafiando obstáculos y creando amistades para siempre. “Together Forever”, o “Juntos para siempre”, cobra vida a través de proyecciones en localizaciones icónicas del parque: el Castillo de la Bella Durmiente, las pantallas de agua en el Rivers of America, la fachada de “it’s a small world” y los edificios de Main Street, U.S.A. La legendaria tradición de Tinker Bell o Campanilla, volando sobre el Castillo de la Bella Durmiente también presentará un giro muy Pixar, protagonizado por un Buzz Lightyear volador. El desfile “Paint the Night” , uno de los favoritos del público, regresa, aunque en esta ocasión tendrá lugar en Disney California Adventure. “Paint the Night” presenta a los amigos de los filmes de Disney·Pixar, “Toy Story”, “Monsters, Inc.” y “Cars”. Más adelante, y este mismo año, otra historia de Pixar se unirá al desfile de “Paint the Night”, haciendo aún más popular esta experiencia nocturna.

, uno de los favoritos del público, regresa, aunque en esta ocasión tendrá lugar en Disney California Adventure. “Paint the Night” presenta a los amigos de los filmes de Disney·Pixar, “Toy Story”, “Monsters, Inc.” y “Cars”. Más adelante, y este mismo año, otra historia de Pixar se unirá al desfile de “Paint the Night”, haciendo aún más popular esta experiencia nocturna. También regresa “Pixar Play Parade”, pero por primera vez lo hará en Disneyland, y en esta ocasión con más Pixar que nunca, al incluir tres nuevas historias. El desfile diario empezará con la aparición de la icónica y adorable Pixar Lamp, o Lámpara de Pixar. Y justo en frente de ella, rodará la Pixar Ball, la bola de Pixar amarilla que todo el mundo conoce. También se unirán al desfile personajes de filmes entrañables como “Up” e “Inside Out”.

Los residentes del sur de California podrán vivir todas estas atracciones y entretenimiento, junto a otras experiencias encantadoras en Disneyland y Disneyland California Adventure, gracias a los boletos especiales de 2 y 3 días para residentes del sur de California. Estas ofertas especiales están disponibles por tiempo limitado. Los residentes del sur de California podrán adquirir los boletos desde el 8 de enero hasta el 21 de mayo de 2018. Los boletos caducan el 24 de mayo de 2018 y tenga en cuenta la aplicación de fechas de bloqueo.*

Los residentes del sur de California pueden adquirir los boletos en www.Disneyland.com/SoCal y también en los kioskos de boletos del Disneyland Resort. Los visitantes que deseen adquirir los boletos en línea pueden imprimirlos en sus hogares. Se requiere prueba de residencia para la adquisición de boletos y admisión a los parques temáticos. Con estos boletos, los visitants también pueden adquirir el Disney MaxPass, una herramienta digital para aprovechar al máximo su visita con descargas ilimitadas de fotografías Disney PhotoPass y la comodidad de disponer del Disney FastPass móvil en los parques y a través de la Disneyland App.****

Visita www.Disneyland.com/SoCal para conocer las restricciones. Para conocer los horarios de los parques y de los espectáculos, visita el calendario diario del resort en DisneylandEspanol.com.