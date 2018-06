— Scott Dixon gana en el Texas Motor Speedway para su segunda victoria en las últimas dos semanas

— Alexander Rossi queda en tercer lugar para continuar el desafío del campeonato

— Pilotos de Honda reclaman ocho de las nueve posiciones finales más altas

FORT WORTH, Texas, 11 de junio de 2018 /PRNewswire/ — Por segunda vez en dos semanas, Scott Dixon dominó una carrera de la Serie Verizon IndyCar, liderando un récord de 119 vueltas para reclamar la victoria esta noche en el DXC Technology 600 en el Texas Motor Speedway. La victoria en la exigente pista ovalada de alta velocidad de Texas se produce tras el triunfo de Dixon el sábado pasado en la carrera inaugural del fin de semana de doble carrera del Detroit Grand Prix, y pone a Dixon a la cabeza en puntos en el Campeonato de los Pilotos después de nueve de 17 carreras.

Comenzando en el séptimo lugar, Dixon llevó su Honda a la vanguardia en la Vuelta 130. Nunca cedió su ventaja, que, en cierto momento, subió a más de 12 segundos por delante de su competidor más cercano. Su segunda victoria de 2018 es también el 43º triunfo del IndyCar de su carrera, que lo sitúa como único ocupante del tercer lugar en la lista de victorias de todos los tiempos, solamente por detrás de A.J. Foyt (67 victorias) y Mario Andretti (52).

Los pilotos de Honda reclamaron cinco de las seis posiciones finales más altas del sábado en la pista ovalada de 1.5 millas de curvas muy inclinadas, con Alexander Rossi terminando tercero después de una emocionante batalla en la parte final de la carrera con el segundo lugar Simon Pagenaud. Después de un reinicio en la etapa final de la carrera, en la Vuelta 214, los dos se enfrentaron en las últimas 30 vueltas, con James Hinchcliffe, que nunca estuvo muy a la zaga, en cuarto lugar.

Ryan Hunter-Reay siguió su triunfo el domingo en Detroit con un resultado en quinto lugar esta noche; mientras Graham Rahal realizó una vez más un avance impresionante después de empezar muy atrás. Rahal ganó un total de 14 posiciones en la carrera de 248 vueltas y terminó sexto. Su compañero de equipo de Rahal Letterman Lanigan, Takuma Sato, terminó en séptimo lugar, seguido por Sebastien Bourdais en el octavo. El compañero de equipo de Dixon en Chip Ganassi Racing, Ed Jones, terminó en noveno lugar mientras los pilotos de Honda también ocupaban ocho de las nueve mejores posiciones finales.

Las recapitulaciones en video de las actividades de carrera de la Serie Honda IndyCar de este fin de semana en Texas están disponibles en el canal de “Honda Racing/HPD” en YouTube. Los paquetes de video, producidos por el Carolinas Production Group, se pueden ver en: https://www.youtube.com/HondaRacingHPDTV.

Después de una racha de cinco fines de semana de eventos consecutivos en mayo y junio, la Serie Verizon IndyCar ahora toma una semana libre, y después reanuda la actividad el 24 de junio en el pintoresco circuito Road America en Wisconsin para el Kohler Grand Prix.

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing Honda) Comenzó en séptimo lugar, terminó en quinto, segunda victoria de 2018, 43ª victoria de la carrera en IndyCar, ahora tercero en la lista de los ganadores de todos los tiempos detrás de Mario Andretti y A.J. Foyt:

“Para empezar, creo que lo hicimos bastante bien. El auto se sentía bien de verdad al salir del taller. Corrimos sobre algunas llantas bastante maltratadas. Creo que hicimos ocho o 10 vueltas desde nuestro inicio antes de estar seguros de que no íbamos a tener un problema. Fuimos hasta el mismo final de la ventana de los pits, hasta que nos quedamos sin gasolina, lo cual no creo que iba a ser una posibilidad esta noche. En realidad, nunca tuvimos ningún problema con las llantas. Pienso que Firestone hizo un trabajo muy bueno. [Sobre pasar a la posesión única del tercer lugar en la lista de ganadores del IndyCar de todos los tiempos] “Es realmente fenomenal. Obviamente, siento un respeto enorme por muchos de esos pilotos. Pero cuando uno mira esos nombres, A.J. Foyt, Mario Andretti, Michael Andretti, los Unser, todavía me parece muy extraño que ‘Dixon’ esté también en esa lista. Me siento muy privilegiado y afortunado de hacer lo que hicimos. Me encanta competir. Me encanta la Serie Verizon IndyCar. Pienso que es la mejor carrera del planeta, una de las más difíciles con todas las disciplinas. Hombre, lo único que espero es que continúe. Espero que podamos mantener un estilo ganador y conseguir victorias. Ahora mismo es muy difícil, [porque] es muy competitivo”.

Alexander Rossi (Andretti Autosport Honda) Comenzó en octavo lugar, terminó en tercero: “Simon [Pagenaud] hizo una buena labor defendiendo. Tratamos de ir bien rápido [para pasar], y hubiera podido ganar si fuera una fácil, pero no pude forzar el final. Entramos en tercer lugar. El auto de NAPA fue asombroso desde el inicio. Fuimos capaces de pasar algunos autos y estirar la gasolina. La vida útil de las llantas fue magnífica, así que en general, fue un gran esfuerzo del equipo [número de auto] 27”.

Marc Sours (gerente principal e ingeniero jefe de Honda Performance Development) sobre la carrera de esta noche en el Texas Motor Speedway: “El trabajo duro que el grupo en HPD realizó fuera de la temporada ha empezado a dar dividendos durante el pasado par de semanas. Estamos muy pero que muy complacidos al trabajar con equipos y pilotos de tanta calidad, como lo demuestra el hecho de que cada uno de nuestros cinco equipos estuvo representado entre los ocho mejores lugares en Texas esta noche. Felicidades, en particular a Scott Dixon, que pasó al tercer lugar en la lista de triunfos del IndyCar de todos los tiempos con su victoria de esta noche, y continúa consolidando su legado como uno de los grandes de nuestro deporte de todos los tiempos. Esta carrera marca el punto medio de la temporada, y hay mucha competencia en las próximas carreras. Trabajaremos duro para darle un cierre sólido a la temporada”.