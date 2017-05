“Futura” es la gira esperada por el público de California, DLD estará en LA presentando su gira Futura, Una de las bandas más importantes y populares de su género en México, DLD anunciaron su gira por EEUU con 4 fechas confirmadas en Texas y 3 más en California, dando comienzo el 24 de mayo en Houston. El grupo hará su debut en el Neón Desert Music Festival en El Paso, uno de los pocos festivales que combinan grandes estrellas de música en inglés y español que incluye entre otros artistas a Hardwell, Foster The People, J Balvin, Alesso y Nelly. La gira concluye el 1o de junio en San Francisco, California en el Independent.

“El sexto album de DLD “Futura” (2015) quedó marcado en la historia del grupo con su exitoso sold out de 26,000 boletos en el emblemático Palacio de los Deportes y de donde se grabó la edición especial de “Futura CD+DVD”, el cual se mantiene como el disco de rock más vendido en México.

A partir de sus inicios DLD ha logrado transformar el mundo música de generaciones enteras, un grupo originario del estado de México, bajo a la influencia musical de bandas de rock en español, el famoso bloque de rock en tu idioma que atesora las bandas más características a partir de los 80’s y 90’s, que dejaran gran influencia en el género del rock, DLD también comparte la tendencia de bandas reconocidas de rock en inglés como The doors, The Beatles, The Rolling Stones entre muchos otros y comparte la creencia multicultural que conlleva a la juventud a disfrutar de diversos géneros en un presente que abre espacios a la difusión musical en sus distintos aspectos

La banda musical DLD ha logrado llegar a los premios Latín Grammy tras el reconocimiento del público y atesora el reconocimiento al Disco de Oro por uno de sus temas más tocados y que seguramente recuerdas “Todo Cuenta” un tema muy fresco y que llevo al grupo a ser reconocido dentro del ámbito internacional.

“DLD se formó en 1998, un día de noviembre nos sentamos a palomear, Erick y yo ya nos conocíamos, yo nací en las Vegas pero nos movimos a México y formamos una especie de dueto por así decirlo, después invitamos a Pijey. Al juntarnos y empezar a tocar esto fue agarrando ritmo y comenzamos a componer sin ir muy lejos, ya en el 2002 grabamos un demo y comenzó a circular en las primeras tocadas, recuerdo que una estación de radio que se llamaba Orbita tubo un concurso y llegamos como muchas bandas y después de mucho esfuerzo logramos el segundo lugar y después comenzamos a grabar discos” comento Francisco.

El grupo recuerda con cariño a un integrante que falleciera días antes de su histórica presentación en el centro de espectáculos más reconocido en la ciudad de México, Arturo Rojas Pérez que falleciera de un paro cardiaco no pudo compartir la gloria de interpretar en la temporada que comenzó el día 25 de enero para DLD dentro del Auditorio Nacional, el grupo se presentó en homenaje al tecladista del grupo, a pesar de su perdida el grupo continuo interpretando para el público que cada vez los aclamaba más, logrando su sexto disco de estudio bajo la firma de Sony Music, grabaciones en vivo y presentaciones en diversos escenarios y espectáculos en vivo dentro de festivales como “Vive Latino” de fama internacional

Actualmente los integrantes de DLD son, Francisco Familiar (Voz), Erik Neville Linares (Guitarra), Edgar “Pijey” Hansen Otero (Bajo), Eugenio “Keno” Rivero (Batería) y Sergio Vela (Teclados).

Francisco; “somos rockeros por consecuencia y por decisión propia, y aunque a veces nos distanciamos un poquito del género, creo que el rock es un estilo de vida, una cultura que te define, si tuviera que dar una definición más exacta de DLD creo lo ubicó dentro del género alternativo”

Dentro de la entrevista con miniondas, le preguntamos a Francisco Familiar (Vocalista de DLD) ha cerca del Disco Homenaje a Rigo Tovar en el 2006, del Tributo al gran José José y sobre todo al Homenaje contemporáneo del ídolo de todos los tiempos el señor Juan Gabriel y esto fue lo que nos comentó;

“Es algo que traes en el ADN, primero que nada es un honor el poder interpretar música de los ídolos, y poder interpretar al lado de músicos internacionales, nosotros fuimos concebidos por Juan Gabriel, Rigo Tovar José José, está en nuestra sangre y es muy interesante para nosotros el poder compartir “Te Sigo Amando” que ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo compartan y que es más que nada un tributo en honor a Juan Gabriel, con cariño para todo el público y bueno esperamos que lo disfruten”

DLD estará presente el 31 de Mayo en “THE ROXY THEATRE” 9009 Sunset Blvd, West Hollywood, CA 90069

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA