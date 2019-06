Exclusiva Miniondas

Ángela Aguilar abrió uno de los conciertos más esperados en la ciudad de Ontario, el evento denominado, “Dos reinas y una princesa” lleno las instalaciones del “Citizen business Bank arena” con un sold out. La presencia de tres generaciones en el mismo escenario recalcaron la historia de la música regional mexicana, dando paso a una tradición que al ritmo de mariachi he instrumental, no solo rompió con la barrera del tiempo, embarcando la tradición musical mexicana en una nueva, gran aventura, sino que al mismo tiempo re-enmarco la presencia y talento femenino en los mejores escenarios internacionalmente, logrando la finalidad de engrandecer la música y tradición mexicana como un legado cultural universal.

La gran presencia de dos reinas musicalmente hablando y una princesa, dieron paso a la algarabía y disfrute de una multitud que se reunió en el escenario de espectáculos más nombrado en la ciudad de Ontario California. Las puertas se abrieron al filo de las seis treinta en una tarde nublada, y el equipo profesional del Citizen Business Bank Arena, escolto al público a sus asientos, las risas y comentarios de un público que aclamaba por sus ídolos musicales no se hacían esperar, mientras que un sinfín de pantallas digitales se alistaban para tomar la primera foto que indicase en una intrincada red digital, la presencia en un concierto que atinadamente se celebró dentro del mes más grandioso del año, y a pocos días del reconocimiento más importante en el día de las madres.

El equipo Miniondas, también preparaba sus cámaras que presentarían en vivo, la llegada de Ángela Aguilar, acontecimiento que sucedió al finalizar de la agradable presentación musical del Mariachi Son D’ Hidalgo, los que llegaron tarde buscaban su lugar ayudados por la luz del celular y lámparas de mano que portaba el equipo de coordinadores en el lugar, el son de la negra al ritmo de mariachi sonaba en el interior del escenario y los presentes comenzaban a sentir ese regocijo de estar presentes en un evento singular.

Una voz adolecente femenina se abría paso entre los efectos de luz y una nube de humo artificial que atenuaba la visibilidad por unos segundos mientras se desvanecía, dando paso en ese momento a la presencia única de Ángela Aguilar. El público eufórico y boquiabierto disfruto de la interpretación de la famosa melodía mexicana, “Rebozo de santa María” una melodía pictórica que hace alusión a un legado cultural, una representación musical que data de más de un siglo y que se compone a partir de la tradición del confeccionado de rebozos de ceda en Santa María Del Rio a las salidas de San Luis Potosí en México, un tema muy querido que ha sido interpretado por numerosos talento, un tema que no le queda nada mal a la melodiosa vos de Ángela, como el público presente lo pudo comprobar, un solfeo claro y armonioso que enamoro más de un joven y que le dio ese toque único al evento musical de la noche.

Ángela Aguilar portando un hermoso vestido azul con flores blancas, plateadas bordadas en torno al traje que terminaba en encaje colado blanco, el cual porto con gran delicadeza dando pequeños giros y moviéndose con gran familiaridad en el escenario, mostrando poses estudiadas he interpretado temas que en pocas palabras cautivaron a la audiencia.

Paquita la del Barrio, por supuesto fue el plato fuerte de la noche, el público coreaba sus canciones y participaba de las bromas y comentarios que son únicos en paquita. Los inútil, perdón, los presentes impactados por su presencia musical en el escenario de la única he incomparable paquita, comprobamos que aún hay paquita para rato y que su interpretación sigue deleitando a sus fans y admiradores, un incontable número de seguidores que han acompañado incondicionalmente a paquita por varias décadas, décadas de logros, retos y sufrimientos que han sido parte de la vida de paquita y que contrastan con el triunfo y el profesionalismo de una dama muy querida por el público nacional e internacional, un sentimiento que pone a paquita dentro de los corazones de sus fans y que le otorga en el ambiente musical un puesto bien merecido de ser llamada una de las reinas en los pilares musicales de la tradición musical mexicana.

La noche fue cerrada con broche de oro ante la impactante presencia de la dama de hierro, Maricela con el cabello un poquito alborotado y muchas ganas de cantar, brindo al público los temas que la hicieron crecer y permanecer en el gusto romántico musical.

Quien no reconoce el tema de “Tu dama de hierro”, uno de los más tocados décadas atrás y que aún pone a cantar a generaciones. La velada fue formidable y el público satisfecho disfruto de cada melodía en el mes más importante que reconoce a la mujer, dentro del mejor escenario en Ontario california.